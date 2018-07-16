23-летняя Александра Бортич официально развелась с рэпером Меззой 

Александра Бортич звезда таких картин, как «Я худею», «Викинг», «Неуловимые» и многих других фильмов. 23-летняя актриса предпочитает скрывать свою личную жизнь, поэтому до недавнего времени многие не знали, что она была замужем. Ее избранником оказался музыкант Вячеслав Воронцов, больше известный как рэпер Мезза. Мама девушки выступала против их брака, но актриса настояла на своем. Как выяснилось, зря. Месяц назад она подала на развод.
Сегодня состоялось повторное заседание суда по делу о разводе Бортич. Теперь актриса снова свободна. Отметим, что с рэпером Меззой она состояла в отношениях три года и один из них в официальном браке. Они не публиковали совместных фото и не выходили вместе в свет, поэтому никто не догадывался, что они пара, сообщает издание «7 Дней». Однако сейчас у Александры появился новый возлюбленный, которым она, кажется, увлечена. Она оставила рэпера и проводит время в Лос-Анджелесе с миловидным и неординарным кавалером.
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Не по-английски: самые скандальные разводы отечественных звездПожалуй, важно уметь не только красиво ухаживать и искренне любить, но и по-человечески расставаться, если избранник оказался не вашей судьбой. Но далеко не всем это под силу. Разрывы некоторых звезд шоу-бизнеса напоминают то ли скандальное шоу, то ли эпатажную выходку ради пиара. TeleprogrammaО ее новом избраннике известно не много: он родился в Москве, но вскоре уехал в Америку, где теперь выступает в парике и женской одежде под псевдонимом Natalie Ray. Кстати, его выступления пользуются огромным успехом. Напомним, что ранее актриса также три года крутила роман с молодым актером Ильей Маланиным, с которым познакомилась на съемочной площадке «Неуловимых». Поклонники ждали их свадьбу, но до загса дело тогда так и не дошло. Парень приревновал Бортич к Даниле Козловскому, с которым она снималась в откровенных сценах для «Викинга», и это послужило поводом для расставания.