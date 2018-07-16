Тайно вышедшая замуж за рэпера Бортич тайно развелась

Актриса Александра Бортич оформила развод с рэпером Меззой.

Брак Александры Бортич и Вячеслава Воронцова , известного под псевдонимом Мезза, распался окончательно. Как сообщает StarHit, Измайловский суд Москвы 16 июля удовлетворил требования супругов о расторжении брака. Сама актриса о разводе не говорит — да и о свадьбе сообщила лишь самым близким.

— признавалась Александра. Однако, похоже, чутье маму не подвело, и союз оказался нежизнеспособным. А тебе часто приходится жалеть о пропущенных мимо ушей родительских советах?

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Фото:Instagram