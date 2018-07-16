Ещё
Тайно вышедшая замуж за рэпера Бортич тайно развелась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайно вышедшая замуж за рэпера Бортич тайно развелась 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Актриса Александра Бортич оформила развод с рэпером Меззой.
Брак Александры Бортич и Вячеслава Воронцова, известного под псевдонимом Мезза, распался окончательно. Как сообщает StarHit, Измайловский суд Москвы 16 июля удовлетворил требования супругов о расторжении брака. Сама актриса о разводе не говорит — да и о свадьбе сообщила лишь самым близким.
— признавалась Александра. Однако, похоже, чутье маму не подвело, и союз оказался нежизнеспособным. А тебе часто приходится жалеть о пропущенных мимо ушей родительских советах?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию Глубокие отношения: топ-10 лучших техник в сексе
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как звезды пытаются быть идеальными1
5 свадеб, стоивших как бюджет страны6
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение