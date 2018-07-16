«Смотрите, что я нашёл»: школьник, отравившийся спайсом, рассказал о том, как попал в больницу

Днём 15 июля четверо школьников попали в больницу из-за отравления курительной смесью — один из пострадавших рассказал корреспонденту НГС подробности происшествия.

По словам 15-летнего Егора К*, он вышел погулять вместе со своим приятелем и его друзьями по улице Зорге.

«Мы все просто гуляли, пошли в «Пятёрочку» сначала, потом пошли к «Марии-ра», — объяснил подросток. — Там с «Марией-Ра» всегда куча мусора, я так скажу, если честно. И там, получается, в мусоре, как я понял, один из пацанов обнаружил данный пакетик. И после он нам показал, сказал: «Смотрите, что я нашёл». Далее этот пакетик я и ещё один мой друг, из-за которого мы вышли погулять, понюхали. Обычная ромашка, только не лечебная, а такой сладкий привкус. Это было сразу, я сразу понял, что это не просто лечебная ромашка, а что-то такое, запрещённое. Мы пошли за «девятину», за «девятиной» мы две сигареты её забили, а после выкурили. А дальше я не помню, что происходило».

Школьник пояснил, что «девятиной» они называют заброшенное двухэтажное здание возле остановки — в этом месте подростки часто гуляют. «Это всё реально случайно нашли, — подчёркивает Егор. — Возможно кто-то случайно выкинул или сделал закладку. В ноябре прошлого года мы там же нашли колбочку, заполненную насваем. Пробовать не стали, потому что никто из нас насвай не кидает. Ромашку никто из данных людей не курил и не пробовал. Насчёт другого (других наркотиков — А. И.) сказать не могу».

Егор объяснил, что от найденной смеси он ожидал «нормальный эффект», как от конопли — о том, какой бывает состояние от конопли мальчик подчеркнул, что сам не знает, а «просто слышал». Сам он ранее никогда никакие наркотики не употреблял. В этот раз Егор решил попробовать смесь, потому что «было интересно». Егор ушёл от вопроса о том, какой образ жизни ведут его приятели, пояснив только, что «в 12-13 лет я такой фигнёй не занимался».

По словам подростка, после того, как он покурил смесь, ему стало плохо, он ничего не помнит. Кто именно вызвал скорую Егор не знает.

В пресс-служб Следственного комитета ранее корреспонденту НГС рассказали, что подростки сами попросили проходивших мимо граждан вызвать им скорую медицинскую помощь. «В экстренном порядке несовершеннолетние были госпитализированы в медицинское учреждение, где подросткам оказана квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.

По словам Егора, он до сих пор находится в больнице. С родителями мальчик ещё не виделся и не созванивался — школьник беседовал только с инспектором по делам несовершеннолетних, которая, как обычно «попросила расписаться в протоколе». Подросток уточнил, что ранее он уже состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления трех воспитанниц детского сада № 262 курительной смесью «Ромашка» — попробовав на прогулке наркотик на вкус, 5-летние девочки впали в кому. Чиновники заявили, что наркотик принесла с собой одна из девочек, а наркоконтроль уже обвинил в произошедшем отца одной из них. Сами родители дошкольниц говорят, что их дети во время прогулки нашли закладку наркоманов в песочнице, а воспитатель ничего не заметила. Детсадам дан приказ обыскивать утром всех приходящих детей.

*Имя изменено в рамках соблюдения требования законодательства РФ