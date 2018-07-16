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Старушка начинает плакать в Старбакс. То, что этот бариста делает — удивительно!
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Старушка начинает плакать в Старбакс. То, что этот бариста делает — удивительно! 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Я работаю в Старбакс. Есть у этой работы свои плюсы и минусы. Мне очень часто попадаются несносные клиенты, которые думают, что мир крутится вокруг них — это явный минус, но, не смотря на это, я получаю зарплату, значит все будет хорошо.
Однажды к нам в кафе зашла старая леди, которую я никогда прежде здесь не видел. Она абсолютно не подходила под типаж моих обычных клиентов, поэтому я отнесся к ней благосклонно. Я спросил у нее, как прошел ее день, и она сказала мне, что она в порядке. Она заказала чашку кофе. Но я видел, что она определенно была не в порядке. Я тихо спросил ее, она уверена, что у нее все хорошо? Она посмотрела на меня снизу вверх, и со слезами на глазах и дрожащим голосом сказала: «Нет, сынок, все плохо. Мой муж умирает, и я пытаюсь научиться жить без него».
Она рассказала мне, что ее муж был центром ее вселенной, а теперь он умирал. Мое сердце просто разбилось на мелкие кусочки. Я налил чашку кофе и протянул ей. Она собиралась достать деньги, но я сказал ей, что это угощение. Эта женщина посмотрела на меня и расплакалась. Кафе было практически пустое, поэтому мы еще немного поболтали с ней. Мой менеджер, узнав, что произошло, обнял женщину и тоже утешил, тогда она сказала, что то, что мы сегодня сделали для нее — это самая милая вещь, которую кто-либо делал для нее. А это же мелочи. Я просто дал ей чашку кофе. Мне это практически ничего не стоило. Но на этом история не заканчивается.
Позже в тот день меня вызвал менеджер и рассказал, что он только что получил телефонный звонок от молодой девушки, которая спрашивала про меня. Она сказала, что ее бабушка (женщина, которая была у меня утром) рассказала ей (внучке) о нашем разговоре. Эта девушка очень сильно благодарила нас, сказав, что мы изменили все взгляды этой дамы на ситуацию. Я был совершенно сражен и немного поперхнулся.
Но и это еще не конец.
Спустя три недели, я работал в воскресное утро. Как вдруг в кафе зашла просто гигантская группа людей. Много людей — это всегда лишняя головная боль, но я улыбнулся и был готов их встретить. Как вдруг моя знакомая пожилая дама подходит ко мне и берет меня за руку. Она спрашивает меня, помню ли я ее? Я, конечно, же говорю, что да и спрашиваю о ее муже. Она ответила: «Ну, поэтому я и здесь, сынок. У меня есть две новости, чтобы поделиться с вами этим утром. Во-первых, я хочу, чтобы вы знали, что мой муж скончался. Его похороны были вчера, и вся семья приехала в город на службу. Вторая новость, которой я хочу поделиться с вами, это — я хочу, чтобы вы знали, что я поделилась тем, что вы сделали для меня с чашкой кофе. Вы можете не знать этого, но, та чашка кофе подарила мне совершенно новый взгляд на жизнь моего мужа. Я хотела поблагодарить Вас за это. Сынок, я хочу познакомить Вас с моей семьей. Они что-то хотят сказать Вам».
Она поворачивается и кивает родственникам. Один за другим, они подходят ко мне и пожимают мою руку и благодарят меня за то, что я сделал. На данный момент все почти плакали. Это было самый трогательный момент в моей жизни. Вот так чашка кофе изменила жизнь человека!
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