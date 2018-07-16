Какие чеченцы имеют право носить папаху

Для чеченцев папаха является нечто большим, чем обычный головной убор. Это своеобразный символ чести, гордости и достоинства, который может носить только тот человек, который обладает определенными качествами и способен на поступки. Именно поэтому носить папаху мог не каждый чеченец, надо обязательно соответствовать этому головному убору.

Получить папаху от отца

Молодой чеченец, который только начинал брить бороду, обычно получал в подарок папаху. Ее не могли носить мать, сестры, а также другие женщины в семье, иначе терялась ее сакральная сила. Если по каким-либо причинам глава семейства погибал, то папаха обязательно оставалась в семье, носить ее имели право только сыновья.

Папаху можно получить в подарок от чужого человека

Эта шапка из каракуля является знаком высокого доверия и признания — ее не дарили каждому встречному просто из жалости или снисхождения. Если чеченец решил подарить свою папаху, то одаренный человек действительно заслужил своими поступками этот дорогой подарок. При этом материал, из которого сделана папаха, а также ее стоимость, были совершенно не важны. Важен был сам факт дарения папахи, ведь этот головной убор имел огромное сакральное значение. Получить папаху в подарок от чужого человека — это крайне редкое явление, которое иногда все же случалось.

Умная голова и огненное сердце

Папаху мог носить только тот чеченец, у которого получится сберечь ее и защитить наравне со своей жизнью и добрым именем. Если с чеченца сбивали папаху, то это считалось унижением, а восстановление чести могло быть путем боя и разбирательств с кровавым исходом. Именно поэтому чеченцы боролись до конца за свою папаху — ее потеря означала позор и несерьезность. Если чеченец охранял какой-либо объект и уходил на время, то он снимал свою папаху и оставлял на входе. Тронуть папаху означало бросить вызов ее владельцу, который считал делом своей чести разыскать и покарать обидчика.

Особенности папахи

Папаху носят не для тепла или красоты — это своеобразный символ, который подчеркивает честь и достоинство мужчины. Папаху нужно обязательно беречь и аккуратно с ней обращаться — не допускается ношение папахи теми чеченцами, которые без причины пренебрежительно бросают этот головной убор об землю. Если чеченец бросил папаху на землю, то он должен быть готов умереть на месте за свою честь.