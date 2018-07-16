Юлианна Виннер о работе ассистентом в фонде «Жизнь как чудо»

Как вы попали в фонд? Как давно занимаетесь благотворительностью?

Всю сознательную жизнь. Сначала помогала детскому дому: проводила время с детьми, водила на каток, в кино — да чего мы только не делали вместе! Очень привязалась к ним. Со многими до сих пор общаемся. Потом долго работала советником министра в Министерстве образования Московской области, но вскоре разочаровалась в системе и кинула клич на фейсбуке: где семьи, нуждающиеся в помощи? Семьи нашлись, да столько, что я поняла: одна не справлюсь. Друзья познакомили меня с директором детского клуба «Кидзания» Татьяной Петропавловской. Она предложила провести благотворительный бал в пользу какого-нибудь фонда. Так мы встретились с Анастасией и командой небольшого чудесного фонда «Жизнь как чудо».

Какие у вас обязанности в фонде?

Официально я попечитель, но хочется думать, что на деле я часть команды. Я придумываю и организую большинство мероприятий по сбору средств, безостановочно ищу дарителей, привлекаю медийных друзей.

Можете на примере объяснить, как именно вы помогаете?

На ум приходит история, к сожалению, грустная. Была у нас восемнадцатилетняя Даша Романова с редкой формой онкологии печени, которой обычно страдают люди преклонного возраста. Наши врачи уже было отправили ее в хоспис, а немецкие вызвались помочь. Нужно было собрать четыре миллиона рублей. Мы организовали благотворительный бал в «Кидзании» с огромным количеством звезд. Подключили «Россию 1», ведущим вызвался Андрей Малахов. Устроили аукцион: клюшка Евгения Малкина , например, принесла нам 500 тысяч рублей. Ее купила Ирина Александровна Винер . Теперь клюшка висит в комнате моего старшего сына. Деньги собрали, но Дашин организм не выдержал операций. Это единичный случай для фонда, но особенный — очень нам эта девочка запала в душу.

А чем еще вы занимаетесь?

У меня много сторонних проектов, но главный — салоны красоты. Первому, Sun & City, который изначально был солярий-клубом, скоро исполнится двадцать лет. Впрочем, я и на работе о детях не забываю: мы проводим благотворительные дни красоты — всю выручку отдаем фонду. Что приятно, от клиентов в такие дни отбоя нет. Люди наконец-то поняли, что помогать легко и необходимо.

Фонд помогает детям с заболеваниями печени. Помочь фонду можно на сайте www.kakchudo.ru.

Опубликовано в журнале SNC №109 — июль/август 2018.