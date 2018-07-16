Ещё
Орловский СКР проводит проверку по факту гибели девочки в Сосне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орловский СКР проводит проверку по факту гибели девочки в Сосне 

РИА 57 33 минуты назад
Фото: РИА 57
Проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Орловской области.
В минувшую пятницу, 13 июля, 3-летняя девочка с родителями и бабушкой была у реки Сосна в районе деревни Речица. Во время купания малышка нырнула и исчезла. Ее унесло течением от берега. На поиски бросились родственники и другие отдыхающие. Тело было извлечено из воды, но реанимационные мероприятия эффекта не дали.
«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в релизе СКР.
В МЧС напоминают, что простые правила отдыха в воде помогут избежать трагедии. Стоит купаться только в официально одобренных для этого местах. Нельзя оставлять без присмотра детей, входить в воду в состоянии опьянения. Даже опытным пловцам лучше купаться парами, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств было кому помочь. Не следует резко прыгать в холодную воду после долгого пребывания на солнце.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В 8 метрах от берега: в Орле из Оки спасли школьницу
Сообщение Орловский СКР проводит проверку по факту гибели девочки в Сосне появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Роспотребнадзор предупредил орловцев об опасных грибах В Орловской области разыскивают пропавшую девочку Ливенцы недовольны «новой жизнью» кабинок колеса обозрения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписчики Галкина раскритиковали его обед7
Лобода рассказала, как назвала дочь6
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение