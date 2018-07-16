Орловский СКР проводит проверку по факту гибели девочки в Сосне

Проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Орловской области.

В минувшую пятницу, 13 июля, 3-летняя девочка с родителями и бабушкой была у реки Сосна в районе деревни Речица. Во время купания малышка нырнула и исчезла. Ее унесло течением от берега. На поиски бросились родственники и другие отдыхающие. Тело было извлечено из воды, но реанимационные мероприятия эффекта не дали.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в релизе СКР.

МЧС напоминают, что простые правила отдыха в воде помогут избежать трагедии. Стоит купаться только в официально одобренных для этого местах. Нельзя оставлять без присмотра детей, входить в воду в состоянии опьянения. Даже опытным пловцам лучше купаться парами, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств было кому помочь. Не следует резко прыгать в холодную воду после долгого пребывания на солнце.

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