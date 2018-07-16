6 книг для женщин, написанных женщинами

Несмотря на то, что феминистки в нашей стране до сих пор воспринимаются как объект унизительных шуток, а не серьезное общественное движение, ставить крест на равноправии в России еще рано. Так, две девушки из Татарстана — Света Лукьянова и Саша Шадрина — организовали писательские курсы Write Like a Grrrl для женщин и блог, в котором критикуют гендерные, расовые и другие стереотипы.

Теперь Саша и Света решили восполнить недостаток русскоязычных феминистских текстов и заняться переводами. Они создали издательство No Kidding Press, слоган которого «Мы публикуем книги, написанные женщинами». Первые книги выйдут осенью 2018 года. А пока я составила для тебя список произведений, написанных женщинами о женщинах, почитать которые можно прямо сейчас.

1. «Шаг вперед. История девушки, которая, потеряв ноги, научилась танцевать» — Эми Пурди

Автобиографическая история женщины, лишившейся в 19 лет обеих ног из-за болезни. Меньше чем через год после операции она встала на сноуборд на протезах. Эми заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду и второе место на Кубке мира в Сочи. Попробовала себя в актерском деле, о чем мечтала с детства. Снялась в клипе Мадонны , поучаствовала в телепроекте «Танцы со звездами». Организовала совместные проекты вместе с Опрой Уинфри. Книгу о своей жизни Эми выпустила в соавторстве с журналисткой The New York Times Мишель Берфорд. История написана легко, позитивно, без цели выжать слезу у читателя и спекуляций на тему инвалидности.

2. «Синдром Мэрилин Монро» — Сьюзен Израэльсон, Элизабет Макавой

Авторы — психоаналитик Элизабет Макавой и писательница Сьюзен Израэльсон — написали книгу о проблемах любовных отношений. В ней истории нескольких десятков реальных женщин. Героини страдают от безответной любви, испытывают отвращение к себе, не могут выбраться из токсичных отношений или мечтают избавиться от зависимости от мужчины. Это серьезное исследование не просто фиксирует факты, а дает ответы на многие вопросы. Авторы хотят помочь женщинам разобраться в себе.

3. «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях» — Кларисса Пинкола Эстес

Очень красивая книга психоаналитика Клариссы Пинкола Эстес, которая много лет исследует фольклор разных культур. Как ты поняла, в центре внимания — образ женщины в мифах и легендах. Поначалу стиль может отпугнуть метафоричностью, но со временем повествование увлекает, и ты проникаешься общим настроением книги. Книга поможет переосмыслить сущность женщины и женственного, и многое понять о себе. Ее можно перечитывать много раз с любого места, открывая новые смыслы.

Марина Ахмедова работает журналистом, пишет книги и активно выступает в защиту женщин. Она несколько лет исследовала Кавказ и в своих репортажах рассказывала о женском обрезании, «убийствах чести» и прочих варварских традициях. В последние годы Марина много пишет о войне на Донбассе. «Женский чеченский дневник» — это история фоторепортера Натальи Медведевой , которая поехала на первую чеченскую войну. Она встретится с Шамилем Басаевым , попадет в Буденовскую больницу во время террористического акта 1995 года, встретится с Дудаевым и будет спасать российских военнопленных. Все это время Наташа будет спрашивать себя — что она делает на этой войне. Повествование от первого лица захватывает с первых строк и держит до конца.

В книге рассказана история нескольких поколений греческой семьи. Главная героиня — бездетная вдова Медея, но именно она станет воплощением женственности, материнства и семейных ценностей. В 16 лет умерли родители Медеи, и девочке пришлось воспитывать 12 сестер и братьев. Спустя десятилетия многочисленные потомки семьи Синопли приезжают в большой дом Медеи в Крыму. В романе много удивительных историй о взаимоотношениях, любви и воспитании детей.

Есть браки, скрепляющиеся в постели, есть — распускающиеся на кухне, под мелкую музыку столового ножа и венчика для взбивания белков, встречаются супруги-строители, производящие ремонты, закупающие по случаю дешевые пиломатериалы для дачного участка, гвозди, олифу и стекловату, иные держатся на вдохновенных скандалах. Брак Маши и Алика совершался в беседах.

6. «Заблуждения о гендере» — Корделия Файн

Корделия Файн — канадская ученая, которая специализируется на психологии. В своей книге она критикует сторонников теории о различиях между мужским и женским мозгом, высмеивает псевдоисследования, которые популяризируют разные гендерные эксперименты. Файн вводит понятие «нейросексизм» и приводит факты того, как ученые поддерживают гендерные стереотипы.