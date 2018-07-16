Американка пустила в дом дикую пуму и уложила ее спать

Американка уверяет, что общалась с диким зверем посредством телепатии и смогла внушить ей, что все хорошо.

Жительница города Ашленд в штате Орегон США, обнаружила дома пуму. Женщина столкнулась с дикой кошкой, что называется «нос к носу», когда вернулась домой с работы. Как дикий зверь попал в комнату неизвестно. Позже напуганный хищник успокоился и улеглась спать в гостиной, на подушке за диваном. Фото доказательства необычной встречи Лорен Тэйлор, выложила на странице в Facebook.

Утром, хозяйка разбудила пуму, постучав по стеклу. Зверь проснулся, потянулся и удалился через распахнутую дверь.