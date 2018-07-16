Всё о мишках тедди: история, особенности, мастер-классы

Сегодня мишка тедди — не только одна из самых знаменитых игрушек в мире, но и предмет коллекционирования и обожания — со времени «официального изобретения» таких мишек в начале прошлого века в мире развилась настоящая «теддимания». Конечно, сшитые из ткани мягкие игрушки существовали и до этого, много их и сейчас, но такой любви, как к мишкам тедди, удостаивается редкий «игрушечный вид».

Фото: teddybears.co.uk Фото: etsy.com Как появился мишка тедди?

Карикатура из Washington Post , давшая прообраз мишки тедди

Своё имя мишка получил в честь американского президента Теодора Рузвельта . Официальная легенда гласит: в 1902 году во время охоты егеря, чтобы порадовать президента, загнали медведя и привязали его к дереву, но Рузвельт отказался стрелять в беззащитного зверя, назвав это «неспортивным». Вскоре газета Washington Post рассказала об этом случае, проиллюстрировав заметку карикатурой Клиффорда Берримана. На ней президент отворачивается от медведя, изображённого маленьким и испуганным. Рисунок перепечатали и другие газеты. Картинку увидел Моррис Мичтом, русский эмигрант, владеющий магазином игрушек в Нью-Йорке. Жена Морриса Роуз сшила игрушку по образу и подобию мишки с карикатуры, и медвежонок был выставлен в витрине рядом с рисунком. Мишка пользовался успехом, и Моррис обратился к Рузвельту с просьбой дать игрушке имя президента. Получив согласие и имя для новой игрушки — Тедди (уменьшительное от Теодор), Мичтом в 1903-м организовал компанию Ideal Toy Company, которая занялась производством таких медведей.

Моррис Мичтом и его первый мишка тедди

Интересно, что параллельно с этой историей, развивавшейся в США, в Германии произошло ещё одно рождение игрушечного мишки. Немецкий мишка был создан в 1902 году — его создал Рихард Штайф, племянник Маргарет Штайф, владелицы фирмы Steiff (компании, основанной как швейное производство, впоследствии ставшей знаменитой фирмой по изготовлению игрушек). Прообразом мишки Штайфа стал цирковой медведь, который умел стоять на задних лапах и проделывать разные трюки. Игрушечный медведь, соответственно, должен был быть наделён такими же умениями. Для этого Штайф разработал оригинальные подвижные крепления головы и лап к туловищу медведя при помощи шнуров. Сегодня шнуры заменены на более надёжные диски и шплинты, но «умение» вращать головой и лапами по-прежнему является обязательным для мишки.

Рихард Штайф со своим первым мишкой

Маргарет Штайфф и плюшевый мишка Steiff

Первый тедди-бум случился в Америке в середине 1900-х. Мишки стали не просто популярной игрушкой (но и это — тоже): им посвящали стихи и песни, носили с собой (в том числе брали на светские рауты), а Теодор Рузвельт сделал мишку имени себя своим талисманом (и избрался на второй срок).

В Европу бум пришёл в 1920-30. В 1924-м Уолт Дисней снял мультфильм о плюшевом мишке, в 1926-м Милн издал книгу о Винни-Пухе (прообразом главного героя была и живая медведица из зоопарка, и плюшевый мишка по имени Виннипег, любимец его сына Кристофера ).

Кристофер Робин Милн и Виннипег, примерно 1926 год Мишек стали шить из плюша разных цветов, самых дорогих делали из шёлкового бархата. В Россию первые мишки тедди попали из-за границы в 1930-е. Потом таких медвежат стали шить и у нас. Чаще у этих игрушек были подвижными только лапы, а голова была прикреплена к туловищу неподвижно.

Фото: thevintagemagpie.typepad.com Во время Второй мировой массовый выпуск мишек тедди был прекращён, и об игрушке на некоторое время забыли. Новая волна интереса к мишкам поднялась в 1960-х. Возрождению «теддимании» способствовал английский актёр Петер Булл. С детства питавший нежную любовь к этим игрушкам, во взрослом возрасте он решил найти таких же, как он, обожателей тедди, и дал несколько объявлений с просьбой присылать ему истории о мишках. Булла заваливают письмами, его приглашают к участию в радио— и телепередачах, он пишет книгу и получает известность как «Старейшина мира плюшевых медведей», а мир вновь вспоминает мишек тедди. Возможно, именно Булл положил начало особенного отношения людей к этим игрушкам: в своей книге он рассказал несколько реальных историй, демонстрирующих, как велика может быть эмоциональная привязанность человека к игрушке-медвежонку и как эти чувства могут влиять на судьбу и жизнь.

Петер Булл с мишкой тедди

Изготовление авторских мишек началось в 1970-е. Первые «эксклюзивные» медведи были сделаны в Америке, немного позже партию коллекционных мишек выпустила компания Steiff. В 1984 году в Великобритании открыли первый Музей медведей. В России коллекцию мишек впервые показали в галерее «Вахтанговъ» в 1999-м. Отечественные теддисты впервые показали работы на международной выставке в Германии в 2002 году, а с 2004-го выставки коллекционных тедди регулярно проходят и в нашей стране.

Фото: depeluche.net; kiseg.com Чем мишка тедди отличается от других игрушек?

Фото: gyllenship.blogspot.com — Мишка тедди — предмет не массового, но эксклюзивного производства. Их шьют либо малыми партиями, либо в единственном экземпляре, часто — вручную.

— Выкройки часто разрабатываются самим автором (есть и классические старые выкройки). Традиционно у мишки должны быть особые пропорции.

— У мишки тедди голова и лапы должны быть подвижны и вращаться на 360 градусов. Для этого лапы и голова прикрепляются к туловищу с помощью дисков и шплинтов.

— Для изготовления тедди используются особые материалы. Часто это так называемый «мохер» (плотная х/б ткань с ворсом из чистошерстяных или натуральных шёлковых волокон), также — натуральный х/б плюш, вискоза. Из искусственных материалов истинные теддисты мишек не шьют.

Фото: tamieveslage.com — Для набивки традиционны тоже натуральные материалы — опилки, солома, иногда — с добавлением ароматных трав. Для утяжеления некоторых частей тела и лап добавляют гранулят (тяжёлые металлические или стеклянные шарики).

— Оформление мордочки — тоже особое искусство. Тут не применяют фабричных пластиковых глаз, в идеале их делают вручную из стекла. Носик либо вышивают, либо делают из полимера. Порой готовых мишек искусственно состаривают, тонируют шкурку, мордочку, придавая каждой игрушке индивидуальность.

— Истинно авторские мишки тедди могут стоить очень недёшево. Купить их можно у мастеров, в художественных салонах, на выставках, на аукционах (цены могут доходить до нескольких десятков тысяч долларов). Часто каждый мишка имеет своё имя, иногда он облачён в некий наряд, тоже выполненный очень аккуратно и внимательно.

Кстати, сегодня к понятию тедди относятся не только мишки — по этому же принципу делают и другие игрушки (зайки, слоники и т.д.).

Что нужно знать начинающему теддисту?

Фото: tamieveslage.com Теддисты — это мастера, специализирующиеся на изготовлении авторских мишек тедди. Если вы хотите попробовать себя в этом амплуа и/или со временем стать одним из них, обратите внимание на рекомендации профи. И имейте в виду: создание игрушек тедди — особое искусство, отличающееся от изготовления других игрушек. Мир тедди — особенный, сделать тедди — не очень просто, но результат того стоит!

Фото: pinterest.com/jane1911

1. Запаситесь рекомендованными материалами.

Фото: loppi-baeren-onlineworkshops.de — Ткань

Не используйте искусственный мех. В его основе — трикотаж, который не даст мишке сохранять нужную форму и не позволит сделать плотную набивку. Плюс — натуральные материалы выглядят куда красивее. Если нет возможности купить так называемый мохер (он продаётся в специализарованных магазинах и стоит довольно дорого), возьмите, например, вискозу с ворсом или винтажный плюш (может быть, вы найдёте что-то в закромах дома или на даче). Для подошв лапок можно взять хлопок, замшу, бархат.

— Глазки

Лучше всего взять стеклянные, на петельке или штырьке. Продаются в специализированных магазинах.

— Шплинты, диски и шайбы

Без них мишка тедди таковым не будет! Так что придётся освоить науку крепления этих приспособлений к туловищу и лапам. Купить шплинты тоже можно в специализированных магазинах. Также для их крепления нужны специальные инструменты (например, тонкогубцы). Как крепить лапы и голову — см. ниже в видео-мастер-классах.

— Набивка

Классика — опилки (продаются в магазинах для тедди или в зоомагазинах). Современность — синтепух (холлофайбер). Более дешёвый и простой в работе синтетический материал. Признают его не все, хотя используется он довольно часто. Теддисту-новичку можно начать с холлофайбера. Если вы хотите утяжелить части мишки, понадобится гранулят (стеклянный или металлический, тоже продаётся в специализированных магазинах).

— Для вышивки носа и рта нужны нитки (мулине, ирис) и игла.

— Для шитья самого мишки нужна игла и прочные нитки в цвет ткани.

— Для тонировки или покраски мордочки используйте краски для текстиля или специальные маркеры.

— Также потребуются ножницы, шило, приспособления для набивки (например, деревянные палочки), даже — кожаные перчатки (чтобы не порезаться нитками при особенно сильном их затягивании).

2. Воспользуйтесь классической выкройкой.

Например, такой:

Фото: pinterest.com/zadanasos

Фото: pinterest.com/kleinkatarzyna

Или найдите и скачайте что-то по душе на одном из сайтов, посвящённых изготовлению мишек тедди.

3. Для начала можно потренироваться и сшить «чернового» мишку из плотной х/б ткани, а потом браться за «мохер» или плюш.

4. Найдите мастера или мастеров, мишки которых вам нравятся, и которые делится секретами по их изготовлению в МК или видеороликах, и изначально следуйте советам профи.

5. Ещё один вариант — купить книгу или несколько и учиться по ним. Посмотрите переведённые на русский язык книги Джеммы Кадж, Кейко Тошикура, также — книги Лидии Мудрагель, Гузель Костына.

Последовательность работы:

Фото: curiousmondo.com 1. Скачать выкройку, перенести её на ткань, добавить припуски (0,5-0,7 см), выкроить детали.

2. Сшить детали, вывернуть. Если ткань с ворсом — иголкой вытащить ворс, попавший в шов.

3. Набить детали, кроме туловища (опилками, холлофайбером, добавляя гранулят или нет). Хорошо утрамбовывать набивку палочками. В середине процесса набивки вставить диски и шплинты. Набить детали до конца, зашить отверстия, соединить туловище, лапы, голову. К голове предварительно пришить глазки. Туловище набить и зашить.

4. Оформить мордочку (вышить нос и рот, затонировать).

Мастер-классы по изготовлению мишки тедди:

Как сшить простого мишку: выкройка, раскрой, сшивание деталей, набивка — мастер-класс

Как вставить шплинты в лапы мишки тедди — мастер-класс

Подвижное крепление головы мишки — мастер-класс

Как собрать мишку — мастер-класс

Фото мишек тедди для вдохновения:

Фото: @olesiagergel

Фото: @teddysphera

Фото: @teddysphera

Фото: @_happyamigurumi

Фото: @makayla_mason_

Фото: @soniniigrushki

Фото: @marta.arts

Фото: @anna_pavelieva

Фото: @olga___sycheva

Фото: @milazdolls

Фото: @hypatiaru

Фото: @teddysphera

Фото: @joanandbears

Фото: @k_kenga

Фото: @ju.julia. g Фото на превью: cloudinary.com