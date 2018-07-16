Аренарий на дачном участке: доступная экзотика

Если традиционные пейзажные ландшафты не кажутся вам интересными, а хочется реализовать на своем загородном участке что-то необычное и не типичное для северных регионов — предлагаем вам рассмотреть такое ландшафтное решение как песчаный сад, или аренарий. В отличие от альпийских горок и садов в японском стиле, встречающихся в ландшафтном дизайне дачных территорий уже довольно часто, аренарий — своеобразная мини-пустыня под окнами загородного дома — будет смотреться весьма экзотично. К тому же, песчаный сад весьма неприхотлив в уходе и позволит вам больше времени посвящать дачному отдыху.

Определение места

В первую очередь следует выделить место под будущий аренарий на вашем участке.

При выборе подходящей территории необходимо учитывать несколько важных нюансов:

— в выбранном месте должно быть много солнца и мало ветра. Следует избегать соседства аренария с крупными деревьями, которые будут создавать тень и сбрасывать листву на песчаный сад. Если дачный участок имеет уклон (например, в сторону расположенной вблизи реки), то аренарий лучше располагать в наиболее низкой части пространства.

— обязательно следует обезопасить аренарий от присутствия домашних животных, как от подвижных собак, способных разрыть и разрушить всю созданную композицию, так и от кошек и других небольших животных, которые могут воспринимать песчаную территорию как очень удобную и подходящую для использования в качестве туалета. Если сконструировать физическую преграду нет возможности, в магазинах зоотоваров можно найти специальные составы, опрыскивая которыми периметр территории песчаного сада можно буквально в течение 3-4 недель отучить представителей семейства кошачьих от посещения аренария.

— песчаный сад должен гармонично сочетаться с остальным ландшафтом дачного участка. Представьте себе пустынный пейзаж рядом с беседкой в стиле кантри или регулярными ярко цветущими клумбами — такое соседство будет смотреться, мягко говоря, нелепо. Если основной стиль вашего участка — пейзажный, то переход к песчаному саду следует оформлять плавно, чтобы общая картинка была максимально естественной: асимметрично растущие степные растения или суккуленты, живописные валуны, гравий, дикорастущие злаковые культуры.

— если размер вашего загородного участка совсем невелик, либо на нем нет подходящей открытой солнечной территории достаточной площади, можно ограничиться миниатюрной версией аренария в специальном контейнере.

Проектирование композиции

Следующим шагом в создании песчаного сада будет детальная проработка его композиции. В этом вопросе чрезвычайно важно чувство меры — если перегрузить сад разнообразными растениями и декором, «эффект пустыни» потеряется и общий визуальный облик сада не будет выглядеть столь экзотично, как это предполагает стилистика песчаного сада. Поэтому заранее продумайте несколько заметных акцентов в пространстве будущего аренария, спланируйте плавные или даже несколько «рваные» границы, определите, будут ли в вашей «пустыне» барханы, сухие русла или следы водоемов и в каких местах они будут расположены. Конечно, рельеф будущего сада также следует создавать неровным, избегая геометрических форм и какой бы то ни было искусственности или симметрии.

Центром композиции аренария может стать, например, крупная коряга с заметными колючками или извилистыми формами, ярко цветущий крупный суккулент либо даже малая архитектурная форма — имитация фрагмента разрушенного здания или пирамиды, состаренная скульптура, глиняный кувшин или клепсидра, частично засыпанные песком. Также уместно будет смотреться композиция из крупных валунов округлой формы по мотивам Стоунхенджа.

Кроме того, через мини-пустыню можно проложить дорожку из нескольких плоских каменных плит неправильной формы, расположенных как будто в случайном, ассиметричном порядке.

Если вы планируете сажать на территории аренария небольшие растения, то лучше размещать их группами, либо сочетать с элементами декора, иначе есть риск, что они «потеряются» на общем фоне. Иногда какие-то детали пустынного ландшафта подчеркивают цветной каменной крошкой, но здесь важно не увлекаться чрезмерно, сохраняя натуральность цвета и фактуры пространства пустыни.

Подготовка материалов и растений

Для обустройства песчаного сада вам понадобится крупный речной песок или каменная крошка (последняя особенно актуальна для областей, характеризующихся сильными ветрами), специальная пленка или геотекстиль, чтобы песок не «уходил» в землю и не смешивался с ней, садовая лопата для рытья котлована, лейка, острый нож, лопатка для высаживания растений в грунт. Для создания дюн или барханов пригодятся также грабли или садовая метла. Для декорирования сада можно использовать крупные камни, гравий или гальку, живописные коряги или малые архитектурные формы, о которых речь шла выше.

Если вам хочется создать мини-версию в контейнере, то следует выбирать плоскую чашу большой площади, так как корневая система большей части суккулентов — поверхностная.

Для аренария следует выбрать несколько растений, подходящих по стилю к пустынному ландшафту. Это могут быть разнообразные суккуленты и кактусы, а также злаковые культуры и растения, устойчивые к засухе — ковыль, просо, осока, тимьян, очиток, молодило, качим ползучий, песчанка горная, дрок, ежовник, песчанка горная. Наиболее экзотичные для северных широт яркие цветущие кактусы, литопсы, агавы, толстянки, сансевьеры и т.п. можно выращивать в домашних условиях, а на летний период — высаживать на территорию аренария прямо в цветочных горшках. Такие эффектные цветущие растения как эшшольция, алиссум или армерия могут произрастать на границе пейзажного и песчаного фрагментов вашего участка.

Обустройство аренария и уход

Технология создания песчаного сада очень проста: необходимо вырыть котлован выбранной формы глубиной примерно 15-20 см и выстелить его дно пленкой или геотекстилем. Затем в определенных проектом местах с помощью острого ножа делаются надрезы крест-накрест для создания круглых отверстий, куда будут высажены растения. Отверстия не должны сильно превышать размеры растения или горшка (если вы планируете высаживать комнатные растения на летний период), иначе есть риск, что через песчаный слой будут прорастать сорняки, совсем не характерные для пустыни. В полученные отверстия нужно высадить растения таким образом, чтобы они естественным образом были видны на поверхности песчаного сада, то есть предусмотреть, что поверх пленки будет насыпан слой песка или каменной крошки. После этого вся поверхность аренария засыпается песком — вокруг растений это лучше делать вручную во избежание повреждений. Толщина слоя песка может варьироваться от 10-12 до 15-17 см. Далее аккуратно поливаем песок водой из лейки, чтобы песчаный слой был более плотным. После этого нужно дождаться высыхания песка и завершить оформление аренария с помощью размещения декоративных элементов — коряг, камней, гравия, цветной отсыпки и малых архитектурных деталей, а также создания рельефа с помощью граблей или садовой метлы с длинной ручкой.

Дальнейшая эксплуатация песчаного сада потребует минимум усилий — аккуратный полив растений в засушливую пору, прополка по мере необходимости (важно следить за тем, чтобы земля не появлялась на поверхности песка и не смешивалась с ним, иначе визуальная картинка будет испорчена), выкапывание комнатных растений в горшках перед осенне-зимним сезоном и уборка в весенний период. Чтобы лунки для растений не засыпало песком и землей, их следует накрывать крышками или ставить в них пластиковые бутылки подходящего диаметра.