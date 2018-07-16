Ещё
В дубненских лесах ожидается ажиотаж черники
Далее:
Читайте также:
Ещё

В дубненских лесах ожидается ажиотаж черники 

360tv.ru 1 час назад
Черничные дни наступили в Дубне: ягода захватила не только леса, но и проросла через городской асфальт. Этим летом было и жарко, и дождило ‐ идеальные условия для созревания черники.
Для тех, кто живет в Дубне, поход за ягодами — обычное дело. За одну прогулку по лесу Зинаида Сорокина набирает литр-полтора. В сезон она принимает чернику, как лекарство. Чашку съедает за обедом, еще одну — за ужином. Делится — за несколько последних лет даже зрение улучшилось. Теперь читает без очков.
«Спасибо лесу, спасибо природе, спасибо солнышку. Я радуюсь. Я хожу на прогулку. Как на прогулку — два часа сейчас похожу, и домой пойду. И мне — в удовольствие. И своих кормлю — детей, внучек», — сказала Зинаида Сорокина, местная жительница.
В этом сезоне черника поспела гораздо раньше, чем обычно — отмечают опытные собиратели ягод. Июнь был солнечным. Уже сейчас видно, что урожай будет, как никогда, обильным. Если не лениться — за неделю регулярных походов в лес можно обеспечить витаминами семью на целый год.
Понемногу чернику начинают продавать на рынках. Еще три-четыре дня и лес наводнят те, кто собирает чернику в промышленных масштабах — варить варенье, заготавливать на зиму. После солнечных дней и дождей ягоды крупные, спелые, сладкие.
360tv.ru: последние новости
Путешественник во времени рассказал о фиктивной смерти рэпера Тупака Всех детей и тренера спасли из пещеры в Таиланде Тысячи фанатов собираются в фан‐зоне в Москве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Модель plus-size испортила фигуру неудачным бикини1
Как звезды пытаются быть идеальными1
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение