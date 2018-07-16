В дубненских лесах ожидается ажиотаж черники

Черничные дни наступили в Дубне: ягода захватила не только леса, но и проросла через городской асфальт. Этим летом было и жарко, и дождило ‐ идеальные условия для созревания черники.

Для тех, кто живет в Дубне, поход за ягодами — обычное дело. За одну прогулку по лесу Зинаида Сорокина набирает литр-полтора. В сезон она принимает чернику, как лекарство. Чашку съедает за обедом, еще одну — за ужином. Делится — за несколько последних лет даже зрение улучшилось. Теперь читает без очков.

«Спасибо лесу, спасибо природе, спасибо солнышку. Я радуюсь. Я хожу на прогулку. Как на прогулку — два часа сейчас похожу, и домой пойду. И мне — в удовольствие. И своих кормлю — детей, внучек», — сказала Зинаида Сорокина, местная жительница.

В этом сезоне черника поспела гораздо раньше, чем обычно — отмечают опытные собиратели ягод. Июнь был солнечным. Уже сейчас видно, что урожай будет, как никогда, обильным. Если не лениться — за неделю регулярных походов в лес можно обеспечить витаминами семью на целый год.

Понемногу чернику начинают продавать на рынках. Еще три-четыре дня и лес наводнят те, кто собирает чернику в промышленных масштабах — варить варенье, заготавливать на зиму. После солнечных дней и дождей ягоды крупные, спелые, сладкие.