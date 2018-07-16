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Звезды российской эстрады призвали белгородцев к участию во Всероссийской акции «Научи ребенка ПДД»
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Звезды российской эстрады призвали белгородцев к участию во Всероссийской акции «Научи ребенка ПДД» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Глюкоза, солисты поп-группы «Корни», а также участники Фестиваля АРТ-ОКНО и киностудия «Союзмультфильм» привлекли внимание губкинцев к безопасности дорожного движения тематической фотосессией.
Масштабный городской праздник ко Дню металлурга в Губкине собрал свыше 10 000 жителей и гостей города. Поздравить их приехали звезды российской эстрады, а также герои «Союзмультфильма», ставшие добрыми друзьями для нескольких поколений. Именно они и привлекли внимание участников праздника к необходимости повышения дорожной безопасности детей и подростков тематической фотосессией. По просьбе автоинспекторов главные герои советских мультфильмов не только фотографировались с детворой, но и напомнили ребятам основные правила дорожной безопасности.
Звезды российской эстрады также поддержали главный призыв акции. Глюкоза и солисты поп-группы «Корни» отметили важность проводимого мероприятия и призвали родителей юных белгородцев активно включаться в дело пропаганды детской дорожной безопасности.
Со звездами и тематическим хештегом сфотографировались тысячи губкинцев. Фотографии с главным призывом акции — #НаучиРебенкаПДД, участники разместили в социальных сетях.
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