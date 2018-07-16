«Сугробы с человеческий рост»: киргизские студентки об учёбе в Костроме

Студенки из Киргизии уже год учатся в костромской сельскохозяйственной академии, узнал KOSTROMA.TODAY. Они поделились своими впечатлениями.

Девочки оказались в шоке от холодов русской зимы. Когда их предупреждали о лютых морозах, они не верили.

«Много снега, нет солнца и холодный ветер. На Иссык-Куле мы привыкли к тому, что за зиму несколько раз выпадет снег и сразу тает. А здесь не так. Сугробы были высотой в человеческий рост. Нас предупреждали насчет холодной зимы, но мы поначалу не поверили», — рассказали студентки интернет-порталу STAN RADAR.

До поступления девочки занимались баскетболом, но теперь у них до этого не доходят руки.

«В основном мы учим уроки, свободного времени очень мало», — пояснила Анеля.

В академии на физкультуре девочки ездят зимой на лыжах. Они говорят, что после занятий часто болит горло, потому что организм все никак не может привыкнуть к климату. Первые полгода девочки часто болели.

« Ничего серьезного, обычные простуды, но лекарств за это время мы выпили очень много«, — говорит Марал.

Студентки подметили, что хорошо учиться выгодно. Самая большая стипендия составляет 20 тысяч рублей, в то время как стандартная -1,5 тысячи.

«После окончания семестра начисляют исходя из оценок. Стипендию дают только тем, кто учился на «четверки» и «пятерки». Итоговая сумма зависит от количества баллов. Баллы даются не только за хорошие оценки, но и за «общественную нагрузку»», — отметила Марал.

Иногда на иностранных студенток находит тоска по родине.

« Я очень скучаю по горам. До сих пор выхожу из общежития и оглядываюсь в поисках гор, а их нет. Первый раз когда увидела «голую» землю вообще была в шоке. Еще мне не хватает домашней еды. Мы делаем лагман, готовим манты, но это не каждый день. Приедем домой и будем кушать любимые блюда, чтобы наесться надолго. Еще привезем с собой из дома любимые продукты — варенье, мед, чучук (колбаса из конского мяса «, — рассказывает Анеля.

Но в итоге девочки сошлись во мнении, что на каникулах, когда уедут на родину, будут скучать по Костроме и по Волге, на которую они любили любоваться в свободное время, если им это позволяла температура на улице.