Сердючка оказалась недовольна итогами Майдана

Украинский артист Андрей Данилко , известный своим образом Верки Сердючки, заявил, что был недоволен Майданом, так как не любит революции, и недоволен и его итогами.

В интервью Би-би-си он заявил, что не переживал, когда ему предъявляли претензии из-за скептического отношения к Майдану, так как «не любит революцию».

«В том, что гибнут люди, виноваты политики. Потому что, если они любят свою страну и хотят ей добра, они должны встречаться, договариваться, идти на компромиссы и приходить все-таки к тому, чтобы люди жили лучше», — заявил он.

Данилко отметил, что этого не происходит, и это исключительно проблема политиков. При этом артист подчеркнул, что большинство людей выходили на Майдан «искренне».

«Инна, которая играет маму Сердючки, в момент высшего эмоционального пика этого Майдана (я тогда смотрел со стороны и просто не верил), Инна была подхвачена этой эмоцией и говорит: я пойду в палатки, буду помогать резать еду. Я ей говорю: ты с ума сошла?» — рассказал он.

Артист добавил, что это сильно втягивает людей, «не защищенных панцирем», а он в отличие от них может отличить, «когда есть какой-то подвох, обман и хитрость».

«Оно так и получилось — люди не стали жить лучше, отношения плохие, и для того, чтобы прилететь в Москву, нужно сначала лететь в Минск. Все делается только для того, чтобы людям было плохо. Я считаю, что в этом виноваты исключительно политики», — заявил Данилко.

К слову, ранее сообщалось, что Данилко решил отказаться от образа Сердючки, однако эта информация была опровергнута.