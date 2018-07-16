Ещё
Сердючка оказалась недовольна итогами Майдана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сердючка оказалась недовольна итогами Майдана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинский артист Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, заявил, что был недоволен Майданом, так как не любит революции, и недоволен и его итогами.
В интервью Би-би-си он заявил, что не переживал, когда ему предъявляли претензии из-за скептического отношения к Майдану, так как «не любит революцию».
«В том, что гибнут люди, виноваты политики. Потому что, если они любят свою страну и хотят ей добра, они должны встречаться, договариваться, идти на компромиссы и приходить все-таки к тому, чтобы люди жили лучше», — заявил он.
Данилко отметил, что этого не происходит, и это исключительно проблема политиков. При этом артист подчеркнул, что большинство людей выходили на Майдан «искренне».
«Инна, которая играет маму Сердючки, в момент высшего эмоционального пика этого Майдана (я тогда смотрел со стороны и просто не верил), Инна была подхвачена этой эмоцией и говорит: я пойду в палатки, буду помогать резать еду. Я ей говорю: ты с ума сошла?» — рассказал он.
Артист добавил, что это сильно втягивает людей, «не защищенных панцирем», а он в отличие от них может отличить, «когда есть какой-то подвох, обман и хитрость».
«Оно так и получилось — люди не стали жить лучше, отношения плохие, и для того, чтобы прилететь в Москву, нужно сначала лететь в Минск. Все делается только для того, чтобы людям было плохо. Я считаю, что в этом виноваты исключительно политики», — заявил Данилко.
К слову, ранее сообщалось, что Данилко решил отказаться от образа Сердючки, однако эта информация была опровергнута.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Из пещеры в Таиланде вывели восьмого ребенка Панина объяснила, кого считает «ваткой» Фото тайского «супергероя из реальной жизни» восхитило мировые соцсети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Модель plus-size испортила фигуру неудачным бикини1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как звезды пытаются быть идеальными1
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение