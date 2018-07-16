Игорь Николаев с женой делятся трогательными семейными фото и видео с моря

Звездная семья сейчас отдыхает в Юрмале.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова наслаждаются семейным отдыхом на море. Счастливые родители с удовольствием делятся в Instagram фотографиями и роликами с участием юной дочери Вероники.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

15 Июл 2018 в 4:45 PDT Наш Никусик бежит без оглядки!)🌊Уже 2 и 9…!)

— подписал трогательное видео Игорь Николаев.

«А еще недавно Юля показывала фото из роддома. А она вон как бежит, не догнать. Время быстро летит. А мамина чудесная, нежная песня сопровождает доченьку», «Какое видео красивое!и всем хочется быть этой девочкой…бежать за облаками..по морю за парусами…беззаботно и легко…с чистыми мыслями…Спасибо за видео…И песню…что словами согревает сердце!», «Обожаю этих двух девочек:которая поет и которая бежит по берегу моря», «Какая нежная девочка🎈🎈🎈Пусть будет счастлива❤️❤️❤️», «Юная Ассоль!», — восхитились поклонники артиста в Instagram.

А Юлия Проскурякова показала, как дочка радуется морю. Девочка возится на берегу с песком, а когда вода касается ее рук и ног, заливисто смеется.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

7 Июл 2018 в 3:46 PDT «Лапуся такая, ваша дочурка. Солнышко», «Дитя любви. Красивая и счастливая будет», «Искренняя детская радость. Только Дети умеют так искренне радоваться жизни!», «Знакомство с морем!🐾🌊какая прелесть!🐳», «Ой, немогу ❤👄ручонками шлеп, шлеп по грязи и тут же успевает ловить волны морские. Ну что за прелесть, что за чудо эта Вероника?!❤👋», «Боже, на эту красотулечку можно смотреть бесконечно», — прокомментировали подписчики в соцсетях.

Напомним, Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова официально оформили отношения в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — родилась в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

«Папа, теперь понятно, чем ты на работе занимаешься!)» Нашей малышке сегодня 2 и 7! #никаниколаева #верониканиколаева #игорьниколаев @uliaveronika

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

8 Май 2018 в 4:36 PDT Фото: Instagram @igornikolaevmusic, @uliaveronika