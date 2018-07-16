19 драматически-смешных фотографий, в которых сосредоточена вся боль мира

У каждого из нас иногда бывает очень плохие дни, когда, кажется, весь мир против нас. В такие дни мы обычно жаждем успокаивающих объятий или пытаемся переосмыслить свою жизнь с бокалом вина в руках. Собрали для вас фотографии драматических ситуаций, над которыми невозможно не рассмеяться, если не быть их главным героем. Надеемся, что вам не приходилось переживать подобное, но нужно всегда быть готовым к неожиданностям, которые подкидывает нам судьба.

1. Тот самый момент, когда нужно очень сильно сжать пальцы 2. Даже если жареный бекон пахнет очень вкусно, не стоит подходить слишком близко к сковороде 3. Идеальное место для аварии 4. У поклонников Apple может случиться удар, глядя на это 5. Это то, что происходит, когда вы едете на велосипеде без применения солнцезащитного крема, когда на улице +40 6. Да, нужно собрать и помыть каждую ягоду. Да, это черника. 7. Тот самый момент, когда вы жалеете, что не купили подводную лодку 8. Смотри, я приготовил паэлью! 9. Пока, Айпад! Увидимся через 47,5 лет! 10. Скоро эта девушка станет ещё и причиной нешуточной пробки. И узнает о себе много нового 11. Похоже, здесь произошел кровавый бой, но на самом деле это рассыпанная паприка 12. Когда вы одиноки и у вас есть много времени, чтобы замечать всякие незначительные детали 13. «Купил новую машину для моей жены в пятницу. В субботу вечером на неё упало дерево» 14. «Хотел полакомиться арбузом. Это худший арбуз в моей жизни» 15. Эти люди решили показать презентацию 100 людям при помощи одного ноутбука 16. Когда твоё счастье зависит от математических навыков. В формуле зашифрован пин-код от банковской карты 17. Когда забыл вытащить салфетку из кармана, прежде чем положить джинсы в стиральную машину 18. Боль и разочарование в одном кадре 19. Да что вы знаете о боли?!

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И посмеяться над смешными и нелепыми причинами, из-за которых порой плачут дети.