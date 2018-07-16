Менструальная чаша: как это работает

Менструальная чаша — это более экологичная и безопасная альтернатива классическим средствам женской гигиены. Она выглядит как небольшая чаша (об этом легко догадаться из названия) с хвостиком, который помогает при извлечении. Первая чаша появилась еще в 1932 году, а массово стала выпускаться в 1960-х. Однако средство не получило особой популярности в консервативном обществе. Первые поклонницы появились у нее только в 1980-х гг., сейчас же она снова на пике популярности.

Чаще всего чаши изготавливаются из резины (латекса), силикона или термопластичного эластомера и предназначены для многоразового использования. Есть и одноразовые варианты, но они не так популярны. А чем вас не устраивают привычные тампоны или прокладки?

Есть несколько факторов, которые свидетельствуют о том, что стандартные средства гигиены безнадежно устарели. Первый — экономический. Сумма в 100 рублей за упаковку прокладок не кажется огромной, но посчитайте, сколько вы тратите на них в год и за всю жизнь, — и поймете, что ваш бюджет каждый месяц страдает по вине природы.

Вторая причина перехода на менструальные чаши — экологическая. При производстве тампонов и прокладок применяют хлопок и древесину, для получения которой вырубаются леса. После этого материал обрабатывается веществами, загрязняющими окружающую среду, а после использования прокладка попадает в мусор, загрязняя природу еще больше.

Третий фактор — удобство и безопасность. Тампоны — это одна из главных причин возникновения синдрома токсического шока, который может быть смертельно опасен. А прокладки не всегда обеспечивают надежную защиту при большом объеме выделений, особенно если девушка ведет активный образ жизни. При использовании чаши не создается среда для развития бактерий, возможность «протечки» практически исключена, а во время ношения можно делать все то же, что и без месячных, например, купаться.

Как выбрать свою чашу?

Большинство производителей выпускают подобную продукцию двух размеров. Один из них, маленький, предназначен для женщин до 30 лет, которые никогда не были беременны. Второй побольше, отлично подойдет для тех, кто рожал или старше 30.

Стоит обратить внимание и на длину чаши. Она зависит от расположения шейки матки (низко или высоко). Если вы можете дотронуться пальцем до шейки матки то выбирайте более короткие чаши. Если же к таким экспериментам вы пока не готовы, просто уточните положение вашей шейки матки на приеме у гинеколога.

Как ее использовать?

Элементарно! Сворачиваете одним из предложенных ниже способов и вставляете как тампон. Максимальный срок ношения чаши — 12 часов, но если вы выбрали маленький размер или месячные у вас сопровождаются большим количеством выделений, этот срок уменьшается. После использования просто опорожните чашу и промойте в теплой воде с неагрессивным мылом (можно обойтись и без него). А в конце цикла обязательно прокипятите чашу в течение 20 минут.

При правильном использовании чаша прослужит от года до десяти лет, а вы перестанете отказываться от каких-то развлечений и любимых вещей из-за «этих» дней (и, возможно, даже перестанете употреблять это словосочетание).

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