В позе лотоса

Казалось бы, йога уже давно стало мейнстримным видом спорта среди молодежи или популярным средством укрепления здоровья у «взрослых». О плюсах можно говорить бесконечно. Мышцы укрепляются, растяжка увеличивается, поднимается настроение и, главное, находишь гармонию с собой. Стандартное занятие примерно 90 минут, за это время человек способен почувствовать свое тело, каждую клеточку своего организма.

Корреспондент « АиФ » Анастасия Вязигина отправилась на поиски гармонии с собой на трехчасовое занятие йогой на Даманском острове.

Собака мордой вверх

На Даманский остров близ главной сцены спешат любители медитации. Кто-то приехал сюда на самокатах, кто-то пришел пешком. Группа собралась около 20 человек, в основном, конечно, девушки. На ковриках растянулись также дети, которые пришли сюда с мамами, среди представителей мужского пола были лишь инструктор и Борис, он занимается йогой дома.

Утро выдалось солнечным, около 30 градусов жары. Как объясняет инструктор, высокая температура полезна для кровообращения и создает дополнительную кардионагрузку. Нужно только не сгореть на солнце. Мастер-класс начался с вступительного слова Г-жи Адити Баласахеб Валунж — второго секретаря посольства Индии в России. На русском языке она всех поздравила с праздником йоги, который, к слову, состоялся 21 июня, пожелала просветления и зачитала послание. После ее речи зазвучала расслабляющая музыка, занятие началось.

После небольшой разминки, когда тело разогрето, а дыхание восстановлено, мы начали переходить к привычной практике Виньяса Флоу, что-то в роде динамичной зарядки. Кстати, йогой я пробовала заниматься пару лет назад летом, так что основные позы я знала без подсказок. Наш инструктор комбинировал между собой несколько асан (то есть поз): «вирабхадрасана», «собака мордой вниз», «собака мордой вверх», «воин» и другие. Упражнения мы делали с разной скоростью и в разном темпе. С точки зрения «полезного», все позы способствуют улучшению настроения, освобождению от негативных эмоций и воздействуют как на внутренние органы, так и опорно-двигательный аппарат.

Солнце припекало сильнее, позы становились сложнее, а темп ускорялся. Те, кто в нашей группе занимались йогой первый раз, уже расслаблялись на коврике в ожидании парных упражнений, так как не справлялись с установками инструктора. Я же старалась успевать за остальными. Когда расслабляющая музыка звуков природы сменилась на более ритмичную, инструктор предложил сменить направление нашего занятия.

Главное — это доверие

Ровно в полдень началась самая интересная часть. Акро-йога, что логично из названия, объединяет в себе йогу и акробатику. Упражнения мы делали в паре, а значит, наш мастер-класс полезен еще новыми знакомствами! Сначала было очень тяжело довериться своему партнеру, которого ты видишь первый раз в жизни, трудно. Особенно, если это маленькая хрупкая девушка. Я предложила попробовать подняться в воздух милой рыженькой девушке на зеленом коврике. Ее зовут Элла, она занимается йогой уже полтора года. Первые упражнения «на доверие» мы делали максимально осторожно. Руки скользят, солнце ослепляет да и в целом, страшно. А вдруг, я упаду?

Главное наставление инструктора — максимально растянуть руки. Чем сильнее мы отклонялись назад, тем устойчивее мы были. Участники группы делятся на бейс, человека который имеет наибольшее соприкосновение точек с землей, и флаера, проще говоря, того, кто «летит».

«Во время практики старайтесь сохранять спокойное ровное дыхание, а лучше всего синхронизировать его с партнером. У нас нет цели достичь идеального результата, лучше воспринимать это как игру или средство коммуникации»., — подсказывает инструктор.

Асаны, которые мы выполняли совместно с Эллой, я делала в детстве с папой, даже не подозревая, что это сложнейшие позы в йоге. После нескольких упражнений «Контрбаланса» мы делали «Летуна» и другие. Я чувствовала, как растягиваются мышцы, и с каждым новым подходом все больше доверяла Элле. Глядя на другую пару, которые пробовали новые асаны, у нас возник настоящий азарт. После правильного выполнения позы мы били друг другу «пять» повторяя фразу: «Это успех!». К концу занятия инструктор похвалил нашу пару и сказал, что мы «самые успешные».

После всех «испытаний» на доверие, парных взлетов и падений, когда мышцы уже приятно болели, мы просто растянулись на ковриках, прислушиваясь к ветру, крикам птиц и шелесту деревьев. Мои щеки пылали яблочным румянцем, пот катился градом по спине, но на лице сияла улыбка. Все-таки правильно говорят, что йога — это расслабление и тела, и души. Сейчас понимаю, что стоит подумать о постоянных занятиях.