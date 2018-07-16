Под Балтийском житель Светлого спас тонущих детей и мужчину

38-летний житель Светлого спас двоих детей и мужчину, которые чуть не утонули в море. Об этом «Клопс» рассказала жена светловчанина Елена Шуркова.

Александр Шурков отдыхал на побережье под Балтийском с супругой и десятилетним сыном Даниилом. Мальчик познакомился на пляже с ровесником, они вместе пошли купаться без разрешения родителей, детей стало уносить в море.

"Волны были сильные, нашего сына и Кирилла быстро отнесло от берега. Они были метрах в 10–15 и уже не чувствовали дна под ногами. Кирилл стал звать на помощь. Саша рванул в воду, быстро вытащил из воды сына. За вторым мальчиков бросились его родители, но они выбились из сил. Кирилл уже еле барахтался в воде. Муж поплыл и за ним", — рассказывает Елена.

На помощь Александру пришёл другой отдыхающий, лет шестидесяти. Он тоже поплыл за ребёнком, но его затянуло в воронку.

"Саша вытолкнул на берег мальчишку, оглянулся, а тот мужчина уже плавает лицом вниз. Саша вернулся за ним. Мужчина выбился из сил, но был в сознании. Муж вынес его на берег, я вызвала «112»", — говорит Елена Шуркова. Пострадавшего госпитализировали.

"Рядом с гостиницей «Витланд» стоит табличка, где указано, что в этом месте унесло 54 человека, 12 из них погибли. Там опасные отбойные течения. Саша когда-то работал в пожарной части, и у него есть навыки спасения людей", — добавила Елена.

В этот же день у «Витланда» трое мужчин спасли супругов из Черняховска. Наталью и Олега стало уносить в море.

"Мы с мужем зашли в воду по колено, и нас стало относить от берега. В считанные секунды дно ушло из-под ног. Муж выталкивал меня из воды, а сам захлёбывался. Я стала кричать. Трое мужчин встали в цепочку, один из них протянул мне руку, я схватилась за неё и ушла под воду. Периодически теряла сознание, очнулась, когда меня под мышки тащили на берег. Муж сам сумел выбраться", — рассказала женщина.

По словам Натальи, она не спросила имена спасителей, но хочет поблагодарить их. Женщина просит связаться с ней спасителей или тех, кто знаком с ними. Контакты Натальи можно узнать в редакции «Клопс» по телефону 99-16-42.