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В Сети обсуждают дебютный клип дочери Александра Малинина
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В Сети обсуждают дебютный клип дочери Александра Малинина 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Юная Устинья представила видеоряд на песню «Лев Толстой».
Устинья Малинина, дочь популярного певца Александра Малинина, представила публике свой дебютный клип. Видеоряд на композицию «Лев Толстой» был размещен на видеохостинге YouTube и за считанные дни набрал свыше 41 тысячи просмотров.
Большинство пользователей социальных сетей сошлись во мнении, что начинающая артистка очень талантлива и демонстрирует выдающиеся вокальные данные. «Красавица и голос красивый», «Как хорошо поет! И очаровательная!», «Умница, красавица. Талантливо», «Красивая песня и красивая девочка», «Невероятно шикарная Устинья. Шикарный клип», — комментирует публика.
Устинья выпустила в свет свой первый видеоклип на песню «Лев Толстой», муз. Германа Титова, сл. Натальи Касимцевой,
— коротко анонсировал работу наследницы сам Александр Малинин в личном блоге.
Фото: Instagram
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