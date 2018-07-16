В Сети обсуждают дебютный клип дочери Александра Малинина

Юная Устинья представила видеоряд на песню «Лев Толстой».

Устинья Малинина, дочь популярного певца Александра Малинина , представила публике свой дебютный клип. Видеоряд на композицию « Лев Толстой » был размещен на видеохостинге YouTube и за считанные дни набрал свыше 41 тысячи просмотров.

Большинство пользователей социальных сетей сошлись во мнении, что начинающая артистка очень талантлива и демонстрирует выдающиеся вокальные данные. «Красавица и голос красивый», «Как хорошо поет! И очаровательная!», «Умница, красавица. Талантливо», «Красивая песня и красивая девочка», «Невероятно шикарная Устинья. Шикарный клип», — комментирует публика.

Устинья выпустила в свет свой первый видеоклип на песню «Лев Толстой», муз. Германа Титова , сл. Натальи Касимцевой,

— коротко анонсировал работу наследницы сам Александр Малинин в личном блоге.

Фото: Instagram

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