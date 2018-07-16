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Пэрис Джексон подтвердила, что бисексуальна
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Пэрис Джексон подтвердила, что бисексуальна 

Журнал ОК! 1 час назад
Теперь, как уже заметили все, в Инстаграм-историях появились стикеры, позволяющие задать вопрос любому пользователю. Попробовала новую функцию и дочь Майкла Джексона — Пэрис. Одним из первых вопросов, которые ей задали фанаты, звучал так: «Ты би?». Юная модель и актриса ответила на него.
Если вы это так называете, то да. Хотя кому нужны ярлыки?
Однако подтверждать роман с её коллегой по цеху Карой Делевинь Пэрис отказалась. «Не ваше дело», — ответила дочь короля поп-музыки.
Пэрис Джексон и Кара Делевинь
Кстати говоря, пользователи социальных сетей написали звезде ещё один довольно интересный вопрос: поклонники хотели узнать, правда ли то, что её отец до сих пор жив и просто скрывается от публики.
«Почему вы постоянно задаете этот вопрос?» — написала в ответе Пэрис.
Напомним, что месяц назад Пэрис Джексон отдала дань уважения своему покойному отцу Майклу Джексону, отчистив его звезду, испачканную краской вандалами, на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе
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A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on  Jun 25, 2018 at 3:40pm PDT
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