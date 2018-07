Пэрис Джексон подтвердила, что бисексуальна

Теперь, как уже заметили все, в Инстаграм-историях появились стикеры, позволяющие задать вопрос любому пользователю. Попробовала новую функцию и дочь Майкла Джексона — Пэрис. Одним из первых вопросов, которые ей задали фанаты, звучал так: «Ты би?». Юная модель и актриса ответила на него.

Если вы это так называете, то да. Хотя кому нужны ярлыки?

Однако подтверждать роман с её коллегой по цеху Карой Делевинь Пэрис отказалась. «Не ваше дело», — ответила дочь короля поп-музыки.

Кстати говоря, пользователи социальных сетей написали звезде ещё один довольно интересный вопрос: поклонники хотели узнать, правда ли то, что её отец до сих пор жив и просто скрывается от публики.

«Почему вы постоянно задаете этот вопрос?» — написала в ответе Пэрис.

Напомним, что месяц назад Пэрис Джексон отдала дань уважения своему покойному отцу Майклу Джексону, отчистив его звезду, испачканную краской вандалами, на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе

A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Jun 25, 2018 at 3:40pm PDT