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Уилл Смит приехал в Россию, подружился с россиянами и заговорил по-русски
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Уилл Смит приехал в Россию, подружился с россиянами и заговорил по-русски 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский актер Уилл Смит поздравил певицу Карди Би и ее мужа Offset с рождением дочери. Видео он выложил в Instagram в понедельник, 16 июля.
Ролик с пожеланиями артист снял в России, куда приехал на чемпионат мира по футболу. Он также заговорил по-русски: «На здоровье, культура», — сказал он. Видимо, он имел в виду «тост за Культуру» — так зовут дочь исполнителей.
Для видео Смит познакомился с несколькими россиянами, которые передали родителям наилучшие пожелания.
В воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу, в которой принял участие Уилл Смит.
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