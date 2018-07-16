Ещё
10 пар обуви на плоской платформе
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 пар обуви на плоской платформе 

Harper’s Bazaar 58 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда очень хочется в прямом смысле возвыситься над окружающими, но не хочется страдать на каблуках, но помощь придут они — босоножки на высокой, но плоской платформе. Ходить в них ничуть не сложнее, чем в балетках или обычных сандалиях, а нужных сантиметров к вашему росту прибавят они легко. Еще один плюс: если платформа окажется достаточно тяжелой, любая пешая прогулка превратится в спортивное занятие с весами. Самое эффективное снаряжение для таких модно-спортивных занятий — конечно же те самые кроксы Balenciaga. Чем черт не шутит!
Harper’s Bazaar: последние новости
Винтажный жакет Dolce & Gabbana и велосипедки: Ким Кардашьян сочетает несочетаемое Почему Меган Маркл нельзя было надеть шляпу на Уимблдоне Наносим помаду правильно: секреты голливудских звезд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Модель plus-size испортила фигуру неудачным бикини1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как звезды пытаются быть идеальными1
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение