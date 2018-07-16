10 пар обуви на плоской платформе

Когда очень хочется в прямом смысле возвыситься над окружающими, но не хочется страдать на каблуках, но помощь придут они — босоножки на высокой, но плоской платформе. Ходить в них ничуть не сложнее, чем в балетках или обычных сандалиях, а нужных сантиметров к вашему росту прибавят они легко. Еще один плюс: если платформа окажется достаточно тяжелой, любая пешая прогулка превратится в спортивное занятие с весами. Самое эффективное снаряжение для таких модно-спортивных занятий — конечно же те самые кроксы Balenciaga. Чем черт не шутит!