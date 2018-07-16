Как устроиться на работу, для которой ты чересчур квалифицирован

Помните, как вы были студентом и при каждой попытке устроиться на работу говорили о своем образовании, а в итоге получали отказ из-за нехватки опыта? Теперь у вас за плечами годы опыта, которых хватит чтобы попасть в любую компанию, куда вы пытались устроиться много лет назад. Но появилась новая серьезная проблема — вы стали сверхквалифицированным сотрудником.

Обычно эйчар-специалисты отказывают слишком опытным кандидатам. Часто они опасаются, что соискатель быстро уволится, когда найдет предложение получше, или что тот запросит слишком высокую зарплату, не вписывающуюся в бюджет компании.

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«Обычно мы считаем, что человек должен какое-то время поработать на низкоуровневой должности, чтобы развиваться дальше», — объяснила Ким Стиенс, HR-консультант и глава сайта о карьере Ranavain. Когда кадровики рассматривают резюме кандидата, который уже прошел этот начальный этап, они не понимают, зачем тот хочет сделать шаг назад по карьерной лестнице, и опасаются, что тот не станет долго задерживаться в компании. — Работодатели хотят взять лучшего кандидата и часто он может быть не слишком опытным, но готовым активно работать». Поэтому иногда работодателям трудно разглядеть амбиции сверхквалифицированных специалистов.

Несмотря на то что есть много веских причин, почему не стоит брать слишком опытного кандидата, вы все равно можете попробовать свои силы.

Объясните, почему вы хотите эту работу

Вы ищете место, где будет проще соблюдать баланс между работой и личной жизнью? Хотите устроиться на менее нервную работу, чем нынешняя? Или вы желаете попасть в новую для себя индустрию и чувствуете, что вам нужно начинать с начальной позиции? Или же вам просто надо уйти с текущей работы, и вам неважно, на какой ступени карьерной лестницы вы в итоге окажетесь? Проще говоря, для начала вам нужно разобраться в собственных мотивах.

Расскажите, что даст вам эта должность

Рекрутеры хотят знать, что вам нужна эта должность. Они не должны думать, что вы устраиваетесь просто так, потому что вам без разницы, где работать. Объясните рекрутеру, какие аспекты работы вас привлекают и как желанная должность вписывается в ваши карьерные планы. Возможно, вы несколько лет работали на похожей должности в благотворительной организации и теперь хотите устроиться в крупную компанию, чтобы заниматься тем же самым или более мелкими обязанностями.

Объясните, почему вас интересует компания

Иногда люди готовы работать на низкоуровневых должностях, потому что устраиваются в компанию своей мечты. Работодатели могут дать вам шанс, если поверят, что вы настолько хотите у них работать, что согласны на более низкую должность, чем обычно.

Покажите, какую пользу вы принесете

Объясните, что вы понимаете проблемы компании и можете ей помочь. Перед тем как откликаться на вакансию, хорошо изучите фирму. Работодатели знают, что если возьмут человека, который уже разбирается в делах компании, то на его обучение уйдет меньше времени. Для них опытный человек, готовый работать за низкую плату, будет отличным вариантом, но все же стоит пояснить, какую именно пользу вы сможете принести.

Действительно ли у вас слишком высокая квалификация?

Когда вы меняете карьеру, вам может показаться, что вы слишком хороши для начальных позиций, потому что у вас есть 10 лет опыта работы в другой области. «Работодатель может выбрать кандидата с опытом в 1,5 года в своей сфере вместо человека, который проработал 10 лет в совершенно другой», — считает Стиенс. В этом случае стоит пояснить, как ваши навыки могут пригодиться на новой работе. — Рекрутер не будет искать все эти детали и доказывать вашу профпригодность за вас».

Так или иначе, когда вы пытаетесь устроиться на должность, для которой вы чересчур или, наоборот, недостаточно хороши, постарайтесь объяснить работодателю, почему вы будете для него идеальным кандидатом.

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