Я люблю тебя, лошадка: что такое пони-плей

В порыве нежности мы зовем друг друга «котиками» и «зайчиками», но почему-то никогда — «мой пони». Хотя пони, если говорить откровенно, тоже очаровательны. И есть те, кто оценивают этих животных по достоинству. И даже хотят в них превращаться. Рассказываем об одном из направлений БДСМ, которое получило название «пони-плей».

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Пет-плей и пони-плей

БДСМ ассоциируется у некоторых людей только со шлепками и воском, но арсенал этого направления гораздо разнообразнее. Взять хотя бы «энимал-плей» (animal play). Оговоримся сразу, чтобы никого не напугать: реальные животные тут ни при чем, их роль с успехом играют люди.

Да, в рамках «энимал-плей» (animal play) или «пет-плей» (pet play) один человек, сабмиссив, изображает животное, а второй — владельца или тренера этого животного. Это могут быть кошки, собаки, но с большим отрывом лидируют лошади. Дело в том, что эта игра предполагает, как и большинство других направлений БДСМ, подчинение. А где ты видела кошку, которая радостно выполняет команды? Идея в том, чтобы лишить «животное» воли, выдрессировать его, подчинить себе.

Сабмиссивы радостно передают власть над собой, наслаждаясь собственной свободой от решений. Пет-плей бывают «вынужденные» и «добровольные». Идея «вынужденного» пет-плей заключается в том, что «дрессировщик» (владелец, хэндлер) обращается с «нижним» как с животным, но при этом оба помнят, что он человек. То есть доминант заставляет человека почувствовать себя зверем.

«Заставляет» — не совсем верный термин, потому что на самом деле в игре все добровольно. «Добровольная» игра предполагает полное перевоплощение человека в животное. Например, в пони.

Но почему лошади?

Коты слишком маленькие и держатся сами по себе, собаки — тоже хороший выбор, но не создают такой простор для выбора аксессуаров и одежды.

Переодевание

Важным элементом пони-плей является полная «смена имиджа». Чтобы перевоплотиться в лошадь, «нижний» использует особый гардероб, в котором не покажешься на свадьбе подруги, но вот для ролевых игр он будет в самый раз.

Во-первых, «пони» надевает облегающий латексный (или из любого другого гладкого материала) комбинезон. Обычно черный, но как лошади бывают разных расцветок, так и костюмы бывают под цвет нужной масти: серые, гнедые, «в яблоко»…

Во-вторых, среди обязательных элементов пони-плей: копыта, трензель и упряжь. Да, ты не ослышалась. Копыта обычно представляют собой специфическую обувь, вроде очень высоких сапог на танкетке, иногда со шнуровкой. Они надеваются и на руки, и на ноги — у лошади ведь четыре копыта! Для управления настоящими лошадьми обычно используют металлические трензели (твердая часть уздечки, которая вставляется лошади в рот). Для людей выбирают вариант помягче: резиновый или пластиковый. Кроме этого, на «пони» иногда надевают лошадиные маски, кожаные намордники или шоры — часть упряжи, которая закрывает лошади боковое обозрение.

«Если вы надеваете на своего «пони» шоры, это поможет вам выстроить с ним доверительные отношения и научить его нюансам выездки», — написано в инструкции для новичков.

В качестве исключительно секс-аксессуаров используют анальные пробки с конскими хвостами.

Доминатрикс обычно одета броско и ярко, например, в красное и черное. Она управляет своим «пони» с помощью хлыстика и вожжей.

Вот как одна из девушек описывает для Marie Claire свой первый опыт в пони-плей: «Уздечка оказалась тяжелой. Шоры сужали поле моего зрения. Я не могла ее видеть, но могла ощущать ее движения через вожжи, которые она держала сзади. Она прищелкнула языком, приказывая мне двигаться. Я медленно переходила из одной комнаты в другую с прямой спиной, наслаждаясь взглядами, которые я успевала заметить, пока они не исчезали за шорами. Мне было комфортно от того, что на меня смотрят. Где угодно меня приняли бы за фрика, но здесь меня принимали и любили».

Что делают пони?

Но что же, собственно, происходит в игре?

В рамках игры происходят обучение или дрессировка «пони» всяким хитростям, которые в реальной жизни человеку, безусловно, не понадобятся. Временами верхний применяет «для убедительности» стек или хлыст, но без садистских наклонностей. В качестве «пряника» используют лакомство или поглаживание. Один из стандартных видов тренировки — обучение аллюру, то есть особому шагу, когда «пони» шагает, высоко поднимая колени.

Другие же запрягают «пони» в настоящие повозки и заставляют их возить владельца на манер индийских рикш.

Как и в других БДСМ-практиках, идея игры в том, чтобы «нижний» расслабился и отрешился от своих бытовых проблем, на время передал контроль за своей жизнью другому человеку, который будет знать, что с ним делать.

Какова бы ни была игра, главное, чтобы никому не причиняли вреда и все было добровольно.

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