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Известный французский журналист Фредерик Таддеи присоединится к RT France
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Известный французский журналист Фредерик Таддеи присоединится к RT France 

RT на русском 2 часа назад
В начале сентября к команде RT France присоединится французский журналист и телеведущий Фредерик Таддеи. В своей программе он будет обсуждать с гостями общественно значимые вопросы, а также новости культуры.
«С нетерпением жду сентября, когда смогу начать работать на RT France. Большинство современных телеканалов не дают возможности выступать интеллектуалам, исследователям, ученым и тем, кто не согласен с текущим положением дел, а подлинные дискуссии полностью исчезли с экранов телевидения. RT — единственный телеканал, предоставивший мне карт-бланш на содержание моей программы «Ce soir ou jamais» («Сегодня или никогда»). Это умная, свободная от предубеждений и догм программа, где будут собираться люди, которых вы не увидите на других каналах. Они знают, о чем говорят, и придерживаются самых разных точек зрения», — сказал Фредерик Таддеи.
Телерадиоведущий Фредерик Таддеи во всех своих программах придерживается эклектичного подхода и выступает за открытое обсуждение идей.
«Мы рады принять Фредерика Таддеи в ряды RT France! Его характер, открытость новым идеям и приверженность свободе самовыражения идеально сочетаются со стилем работы телеканала RT и нашим девизом: «Задавайте больше вопросов»», — сказала руководитель RT France Ксения Федорова.
В декабре 2017 года RT France запустил вещание из медиацентра в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур — центральном телевещательном хабе Франции. Студии RT France построены в рекордные сроки по новейшим технологиям. Помимо новостных выпусков в прямом эфире RT France транслирует ток-шоу, интервью, теледебаты и документальные фильмы собственного производства.
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