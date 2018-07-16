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Дима Билан ответил на вопрос об отцовстве
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Дима Билан ответил на вопрос об отцовстве 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дима Билан скрывает личную жизнь, но, по слухам, уже долгое время состоит в отношениях с девушкой по имени Инна. Эту новость в свое время подтвердили близкие артиста.
На вопросы о том, когда же звезда собирается стать отцом, Билан все время отшучивается, но на днях он решил откровенно признаться своим фанатам, что к отцовству еще просто не готов. В свое время Дима познал «раннюю ответственность за сестренку», с воспитанием которой будущей звезде приходилось помогать родителям.
«Я счастлив в своём нынешнем исследовании мира, ещё столько нужно понять и узнать!», — заявляет артист.
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