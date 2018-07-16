Дима Билан ответил на вопрос об отцовстве

Дима Билан скрывает личную жизнь, но, по слухам, уже долгое время состоит в отношениях с девушкой по имени Инна. Эту новость в свое время подтвердили близкие артиста.

На вопросы о том, когда же звезда собирается стать отцом, Билан все время отшучивается, но на днях он решил откровенно признаться своим фанатам, что к отцовству еще просто не готов. В свое время Дима познал «раннюю ответственность за сестренку», с воспитанием которой будущей звезде приходилось помогать родителям.

«Я счастлив в своём нынешнем исследовании мира, ещё столько нужно понять и узнать!», — заявляет артист.