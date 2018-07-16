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Всемирный день шоколада отметили в Митине
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Всемирный день шоколада отметили в Митине 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В библиотеке № 233 района Митино для любителей шоколада прошел праздник «Шоколадная фантазия», посвященный любимому лакомству.
Почитатели этого удивительного продукта поделились своими знаниями из истории шоколада и его видах; угадали детские литературные произведения, где он упоминается; строили сладкие дома и участвовали в шоколадном поединке фехтовальщиков; вспоминали названия любимых конфет и мастерили из них ожерелья.
Отличное настроение от интересных и забавных игр, конкурсов и викторин, удовольствие от любимого лакомства и позитив от хорошо проведенного времени — стали главными составляющими мероприятия. (ср)
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