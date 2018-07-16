Всемирный день шоколада отметили в Митине

В библиотеке № 233 района Митино для любителей шоколада прошел праздник «Шоколадная фантазия», посвященный любимому лакомству.

Почитатели этого удивительного продукта поделились своими знаниями из истории шоколада и его видах; угадали детские литературные произведения, где он упоминается; строили сладкие дома и участвовали в шоколадном поединке фехтовальщиков; вспоминали названия любимых конфет и мастерили из них ожерелья.

Отличное настроение от интересных и забавных игр, конкурсов и викторин, удовольствие от любимого лакомства и позитив от хорошо проведенного времени — стали главными составляющими мероприятия. (ср)