Как выбрать нижнее белье для своей подруги

Если ты когда-нибудь покупал нижнее белье для своей подруги, то наверняка помнишь ту беспомощность, которую почувствовал, переступив порог соответствующего магазина. Куча бюстгальтеров разного размера, фасона и цвета… Глядя на них, ты пожалел, что не предпочел подарить девушке деньги, чтобы нужный выбор она сделала сама. Не переживай: больше тебе через подобное проходить не придется. Мы расскажем тебе, как выбрать нижнее белье для своей подруги, чтобы оно подошло ей по размеру и в итоге нравилось вам обоим.

Самостоятельное исследование

Мы бы могли тебе сказать, что покупка женского нижнего белья — не такая уж и тяжелая задача и что даже если ты с ней не справишься, то твоя девушка все равно будет с радостью носить твой подарок, потому что она тебя любит. Это не так, кроме последней части. В ее любви, мы надеемся, ты не сомневаешься, иначе зачем такие мучительные старания? А вот на все остальное даже не надейся. Если ей не понравится подаренное белье, швырять тебе в лицо она его, конечно, не будет. Хотя кто знает, какие у вас там игры? Но что она не будет его носить — это точно. Поэтому, выбирая белье для девушки, ты должен учитывать уже имеющуюся у нее коллекцию. Обрати внимание, к каким цветам она тяготеет, какой стиль предпочитает. Являются ли ее бюстгальтеры кружевными или трикотажными, классическими или спортивными? Что она предпочитает носить снизу: стринги, танга или шортики? Конечно, самый безопасный и надежный вариант — это пойти по магазинам вместе со своей подругой, чтобы узнать наверняка, что ей нравится, и купить то, на что она направит свой наманикюренный палец. Но мы же не ищем легких путей, тем более тебе известно, что большой риск — это большая награда. Поэтому доверься нам, и награда не заставит себя ждать.

Размер имеет значение

В данном случае размер имеет значение, но в самом безобидном понимании этого слова. Эта проблема усложняется по двум причинам: во-первых, неправильно подобранный размер сделает твой подарок бесполезным, даже при удачно соблюденных иных факторах. Во-вторых, узнать размер нижнего белья твоей девушки не так легко. Смотреть на бирки уже имеющегося белья можно, но большого смысла в этом нет, поскольку разные производители имеют разные размерные параметры. В этом случае наиболее действенным будет вооружиться сантиметром и буквально измерить белье девушки. С трусами все просто: там просто меряешь их длину от края до края — по обхвату бедер. С бюстгальтером немного сложнее. Его размер состоит из двух параметров: обхват под грудью и обхват груди по самым выступающим точкам. Первый параметр можно узнать, измерив длину лифчика по линии, опоясывающей торс, — от застежки до застежки. Обхват груди по самым выступающим точкам ты можешь измерить, приложив сантиметр на уровне груди к какой-нибудь одежде своей подруги, которая максимально прилегает к ее телу: футболка, майка и пр. Теперь, когда у тебя есть два этих параметра, определить нужный размер бюстгальтера не проблема. Поищи в интернете шкалу размеров и посмотри, какой из них соответствует полученным тобою показателям. При выборе размера учитывай ее тип тела. Полагайся не только на показатель сантиметра, но и на свое чутье. Представь ее тело и подумай, в чем она будет выглядеть лучше всего; что позволит подчеркнуть достоинства ее фигуры. И помни, что в выборе размера ошибка ошибке рознь. Лучше переоценить размер ее груди и недооценить размер ее трусиков.

Технические термины, которые тебе нужно знать

Это для тебя мир женского белья делится всего лишь на лифчики и трусики. Женщины к этому вопросу относятся более основательно и предпочитают называть каждый элемент нижнего белья в соответствии с его характеристиками. Приготовься запоминать, потому что некоторые из этих слов ты наверняка не слышал.

Куколка — ближайший родственник ночной рубашки. На деле это короткая пижама с подходящими по стилю трусиками. Боди. Представь себе цельный купальник, только намного сексуальнее. Это цельное нижнее белье, часто полупрозрачное, имеющее разную степень открытости. Бралет — мягкий полуоткрытый лифчик с относительно длинной лентой.

С мягкой чашкой — бюстгальтер без косточек, который обеспечивает легкую поддержку за счет хорошо закрытых чашек. Лучше всего подходит для небольшой груди. С половинчатой чашкой — популярный вид бюстгальтера с чашками, которые частично открыты для оголения верхней части груди. С высокой чашкой — бюстгальтер с чашками, которые покрывают значительную часть груди, обеспечивая больший охват и поддержку, чем у любого другого вида лифчиков.

Бюстье — приталенный цельный лифчик, похожий на корсет, который простирается от бюста до талии или бедра. Корсет — расширенная версия бюстье, более плотная и крепкая, с жестким и шнуровочным корпусом. Пояс для чулок — по сути укороченная версия корсета. Также имеет вертикальные косточки и шнуровку или крючок для застегивания. Он начинается от ребер и заканчивается над бедрами.

Шортики — легкие, часто кружевные, обтягивающие бедра трусы. В отличие от следующих участников списка, шорты предлагают большую область покрытия. Стринги — открытые трусы с двумя треугольниками спереди и сзади, соединенными между собой тонкой полоской ткани. Задняя часть стрингов книзу уменьшается в толщине, что оставляет ягодицы более открытыми. Танга — по сути это те же стринги, но основное отличие заключается в том, что у танга задняя полоса более широкая, соответственно, больше закрывает ягодицы.

На что еще следует обратить внимание:

1. Дополнительные цвета

Ты можешь поддаться воле фантазии и представлять свою подругу в красном белье, потому что красный цвет всегда считался вызывающим и сексуальным. Но при выборе цвета нужно учитывать предпочтения самой девушки, а также тон ее кожи и цвет волос. Носить же это белье все-таки придется ей.

2. Ее стиль

При выборе стиля также требуется внимательнее изучить, что она обычно носит. Учитывай ее характер: она кокетка или скромница? Обрати внимание, к чему она больше тяготеет, когда делает самостоятельный выбор. Глупо, например, дарить кожу той, кто обычно предпочитает кружева.

3. Текстура ткани

Прежде чем покупать белье, тщательно пощупай его своими руками. То, что неприятно на ощупь, покупать не следует, потому что оно так же будет ощущаться и на теле. Хлопок мягкий, но скучноват, если ты хочешь, чтобы твой подарок был особенным. Кожа, конечно, запомнится, но не каждая оценит такую изобретательность. Кружева, атлас и шелк — вот всегда беспроигрышный выбор.

4. Простота

То, что круто выглядит на манекене, — еще не идеальный для тебя вариант. Ты можешь себе представить, как это надевается и (что важнее лично для тебя) снимается? Если ты не можешь разобраться в деталях белья со всеми его застежками, креплениями и повязками, то выбери что-нибудь попроще. Простое белье чаще всего самое сексуальное. 5 эротических подарков для роскошных подруг