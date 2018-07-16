Генконсульство прокомментировало ситуацию с россиянкой, у которой опека отобрала ребёнка в Италии

Российскому дипломатическому представительству в Италии хорошо известна ситуация с семьёй гражданки России Светланы Даваре. Об этом RT сообщили в генеральном консульстве России в Милане. Отмечается, что ведомство постоянно находится в контакте как с самой россиянкой, так и с отцом её несовершеннолетней дочери, и продолжает оказывать всё необходимое консульское содействие в рамках своей компетенции.

В Генконсульстве подчеркнули, что неоднократно обращались к итальянским властям и в суд по делам несовершеннолетних за разъяснениями для защиты прав российских граждан, однако окончательное решение по этому делу остаётся за итальянской стороной.

«В любом случае решение по делу будет приниматься в рамках судебного разбирательства, и вмешиваться непосредственно в деятельность суда Генконсульство не может. Это же относится и к местным властям, которые в ответах на наши запросы всегда ссылаются на независимость итальянских судебных органов», — заявили в дипведомстве.

Как отмечается, именно поэтому россиянке следует активнее выстроить линию защиты в итальянском суде.

«Насколько нам известно по опыту в делах такого рода в Италии весьма значима роль адвокатов. Неоднократно обращали на это обстоятельство внимание Даваре, и полагаем, что её защита могла бы действовать более эффективно», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее RT писал о россиянке, которая уехала в Италию вместе с несовершеннолетней дочерью. В связи с тем, что женщина была вынуждена пройти курс лечения в результате нервного срыва, ребёнка на время забрали органы опеки Италии и поместили на воспитание в чужую семью. Больше года гражданка России пытается вернуть девочку в свою семью.