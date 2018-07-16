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Готовы заплатить 15 тысяч: в Ярославле ищут пропавшую собаку редкой породы
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Готовы заплатить 15 тысяч: в Ярославле ищут пропавшую собаку редкой породы 

76.ru 20 минут назад
Фото: 76.ru
По Стеше скучает вся семья
В Ярославле семья объявила розыск пропавшей собаки. Из дома сбежала маленькая породистая собачка — бивер йорк по кличке Стеша.
Собака пропала 15 июля в поселке Шебунино — на проселке между Профинтерном и Диево-Городищем. Убежала со двора частного дома и с тех пор её никто не видел. В семье трое маленьких детей и все они сейчас заливаются слезами — очень уж любят питомца. Шмыгает носом и хозяйка собаки.
— Мы обещаем хорошее вознаграждение — 15 тысяч рублей, — говорит Ольга. — Если кому-то нашедшему Стешу она вдруг так понравилась, мы готовы купить этому человеку такого же щенка — только бы собака вернулась домой…
Нашедшего Стешу просят позвонить по телефону: 89092803747.
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