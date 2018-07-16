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Жена футболиста Тарасова показала отличную фигуру спустя 6 дней после родов
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Жена футболиста Тарасова показала отличную фигуру спустя 6 дней после родов 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Молодая мама поделилась фото с дочерью в Instagram.
Жена футболиста Дмитрия Тарасова всего 6 дней назад родила своего первенца. И уже оказалась готова продемонстрировать практически идеальную фигуру.
Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)
16 Июл 2018 в 11:09 PDT  6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную — не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день,
— трогательно подписала снимок Анастасия Тарасова.
«Классно выглядишь», «Как будто и не рожала, плоский живот», «Ого фигура», «Фигура класс», «Идеальные формы, Настя👍👍👍👍 у меня 4 детей и фигура тьфу, тьфу, но через 6 дней — конечно так не выглядела! Супер просто! Умничка», «Ого живота вообще нет! Клево», — восхитила подписчиков звездная мама.
Напомним, что Анастасия и Дмитрий Тарасовы стали родителями 10 июля. В этот же день они поделились первыми снимками со своей дочкой.
Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)
10 Июл 2018 в 11:11 PDT  Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!
— подписала первое фото своей малышки Анастасия Тарасова.
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)
10 Июл 2018 в 10:30 PDT  Спасибо любимая за это чудо❤️
— поблагодарил жену футболист.
Отметим, что спустя три дня после родов Анастасия Тарасова выписалась из роддома. Роды прошли успешно, поэтому малышку смело отправили домой вместе с мамой. Звездный отец показал, как забирал своих девочек из роддома.
Забрал своих принцесс 🙏🏻❤️ #домой
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)
13 Июл 2018 в 6:11 PDT  Отметим, что Анастасия впервые стала мамой. А вот для Дмитрия Тарасова этот ребенок уже второй. У футболиста есть дочь Ангелина от первого брака, которая родилась в 2009 году. Напомним, что Анастасия и Дмитрий сыграли свадьбу в январе 2018 года.
🕊Ещё одна порция фотографий, только уже сквозь объектив 🕊 @zhenyaswan #mymorning #wedding #zuhairmurad #ДА_Тарасовы
Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)
12 Фев 2018 в 7:07 PST  Фото: Instagram @tarasov23, @kostenko.94
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