Пелагея пришла на праздник с Иваном Телегиным и восхитила всех стройной фигурой

Ранней весной в сети появились слухи, будто в семье певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не все ладно из-за измены, еще раньше все говорили, будто их союз и вовсе обречен на провал… Однако супруги снова и снова показывают, что они счастливы вместе!

Пелагея и Иван Телегин вместе пришли на празднование дня рождения Леонида Агутина , что состоялось 16 июля в одном из заведений Москвы. Они пребывали в прекрасном расположении духа, не отрывались друг от друга и с удовольствием позировали фотографу.

Леонид Агутин, Пелагея, Иван Телегин

Молодая мама выбрала для выхода очень стильный образ: длинную юбку с черно-белым принтом и необычным ярким декором и черный бра. К этому наряду она подобрала замшевые туфли на высоком широком каблуке. Волосы Пелагея предпочла оставить распущенными, а макияж сделала легкий и нежный без ярких акцентов.

Пользователи в сети отметили, что Пелагея выглядит замечательно — она похудела и при этом приобрела более женственные формы.

Пелагея и Иван Телегин

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин тайно поженились летом 2016 года, а в январе 2017-го певица подарила хоккеисту дочь, которой дали имя Таисия. Для Ивана этот ребенок стал вторым: у него также подрастает сын Марк от первого брака.