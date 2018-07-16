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Девственник со вкусом: «Мисс Вселенная — 2017» Нель-Питерс встречается с эксом «Мисс Вселенной — 2012» Калпо
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Девственник со вкусом: «Мисс Вселенная — 2017» Нель-Питерс встречается с эксом «Мисс Вселенной — 2012» Калпо 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ставшая «Мисс Вселенной» в прошлом году южноафриканская красотка Деми-Ли Нель-Питерс недолго оставалась в одиночестве.
Сердце 23-летней модели похитил американский профессиональный игрок в американский футбол Тим Тебоу. О романе знаменитостей заговорили после того, как совместное фото с Тебоу и Нель-Питерс опубликовала в Instagram сестра футболиста. А теперь 30-летний спортсмен сам признался в разгорающемся все ярче романе на телешоу Педро Гомеса на канале ESPN.
— рассказал Тебоу. Интересно, что одна из бывших девушек Тима Тебоу — «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо. Однако с Калпо Тебоу расстался — вероятно, ей не понравилась его установка не иметь секса до брака.
Интересно, а удастся ли переломить «последнего девственника Америки» Деми-Ли?
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Фото:Instagram
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