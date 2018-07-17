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«Повезло Куперу»: Ирина Шейк взбудоражила поклонников снимками в мокром купальнике
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Как выглядит сын Сергея Шнурова

«Повезло Куперу»: Ирина Шейк взбудоражила поклонников снимками в мокром купальнике 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
32-летняя Ирина Шейк не устает поражать поклонников. Она лишь недавно выставила на всеобщее обозрение фото, на котором позирует полуобнаженной, прикрывая грудь ракушками. Через пару дней модель вышла в свет и мини-платье и затмила самую высокооплачиваемую модель Бар Рафаэли. При этом русская красавица мама годовалой дочери Леи. Многие отмечают, что идеальному телу звезды можно только позавидовать.
На днях Ирина приняла участие в модной фотосессии. На обложке глянца уроженка Челябинской области появилась в ярком зеленом купальнике. В кадре она задорно смеется поливая себя водой из душа. Шейк показала, что энергетика создает настоящие снимки. На фото она демонстрирует безупречные формы и выглядит очень счастливой. Поклонники восхитились моделью и ее пикантным снимком. «Вы такая живая! Не как многие куклы! Классно!», «Повезло Куперу», «Обожаю такие энергичные и живые фото!», — прокомментировали фото подписчики.
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Личное досье
Шайхлисламова (Шейк) Ирина ВалерьевнаРоссийская модель, прославившаяся, впрочем, не своими карьерными достижениями, а романом с Рональду. Похоже, что возлюбленный Ирины Брэдли Купер во всем поддерживает вою избранницу. Еще недавно они много времени проводили вместе, гуляя с дочерью. Теперь же модель снова вернулась к работе, и за малышкой присматривает актер. Они выглядят идеальной парой и поклонники уже ждут не дождутся их свадьбы, так как уже давно заметили кольцо на заветном пальчике Шейк.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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