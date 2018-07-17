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Ассимметричная грудь пятого размера и ничего лишнего: звезда Playboy Ана Брага гуляет по Голливуду
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Ассимметричная грудь пятого размера и ничего лишнего: звезда Playboy Ана Брага гуляет по Голливуду 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
36-летняя бразильская модель Ана Брага показала свои достоинства во всей красе.
Модель Ана Брага, не раз снимавшаяся для латинских версий журнала Playboy, никогда не стеснялась демонстрировать результат работы пластического хирурга — увесистую грудь — на публике. Однако на свежих фото, сделанных папарацци, видно, что последняя коррекция объемов прошла неудачно — соски у девушки стали смотреть в разные стороны.
Но сама Ана словно не замечает этого недостатка: она гордо позировала фотографам во время прогулки по Голливуду.
А затем Брага выложила в свой Instagram «спортивный» портрет — также граничащий с откровенной эротикой. Фолловеры модели пришли в восторг — их у нее, кстати, уже 167 тысяч.
Фото: Instagram, East News
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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