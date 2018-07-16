Полицейские два дня играли с плюшевым щенком, прежде чем вернуть его 8-летней хозяйке, а потом напечатали об этом книгу

Восьмилетняя Августа забыла любимого плюшевого щенка в аэропорту Норфолк, штат Вирджиния. Узнав об этом, полицейские отнеслись к пропаже со всей серьезностью и уже через два дня вернули девочке щенка. Однако за эти два дня плюшевый герой успел стать почетным пожарным, вступить в ряды полиции и отпраздновать 4 июля. Обо всем этом полицейские напечатали книгу — специально для Августы, и это, пожалуй, одна из самых трогательных историй июля.

Пропажа обнаружилась по пути домой, когда девочка с родителями ехала в машине.

«Я подумала, что она заплачет, — рассказала позднее изданию Boredpanda мама Августы Келли Бриджес. — Шэрон, диспетчер аэропорта, которой я сразу позвонила, ни разу не заставила нас чувствовать себя глупо, и на самом деле приняла исчезновение также серьезно, как и пропажу чего-то очень ценного. Она описала Куки и спросила, как его зовут, и где его в последний раз видели. Оказалось, что она сама мама, и потому поняла наше отчаянье».

Однако уже через два дня Августа вместе с отцом приехала в аэропорт Норфолк, где ее ждал не только любимый пес Куки в целости и сохранности, но и книга о его приключениях. Книгу напечатали полицейские аэропорта — в ней рассказывается о том, как Куки дежурил на посту вместе с офицерами, как отмечал 4 июля, стал почетным пожарным, протестировал навигацию аэропорта и познакомился с другими потерянными игрушками, за которыми никто так и не вернулся.

Так выглядит обложка книги о приключениях Куки

А это щенок празднует 4 июля

И становится пожарным

Когда Келли, мама Августы, увидела эту книгу, она не смогла сдержать слез.

«Ребята, дочка потеряла ее любимого плюшевого щенка в аэропорту на прошлой неделе. Я позвонила в аэропорт, чтобы сообщить им, и они позвонили нам позже, чтобы сказать, что они его нашли! Сегодня Августа забрала его, и получила эту книгу. Когда я об этом узнала, то расплакалась. Международный аэропорт Норфолк, вы все потрясающие», — написала Келли на своей странице в Facebook и опубликовала некоторые фотографии книжки о Куки.

А на этих кадрах видно, что у Куки было еще и время на шалости, пока хозяйка не вернулась за ним Отметим, что последняя страница книги, как и все «издание», оказалась очень трогательной.

«Мы будем скучать по тебе, Куки. Пожалуйста, возвращайся к нам снова, чтобы навестить», — написали полицейские на прощанье.