«Супер‐мамочки» из Одинцова проверили новые детские площадки в районе

Семь игровых комплексов установили по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Одинцове.

«Супер-мамочки» из Одинцова все проверяют на себе, не жалея собственных сил и новых тренажеров. Если выдержат взрослых, значит, и за детей не страшно. Каждый винтик и болтик привлекает внимание супермамочек.

«Очень красивая горка, которая имеет несколько спусков, подъем, как и лестницей, что очень удобно для маленьких детей, так и для более старших: это «лазилки» со всех сторон, качели, любимые всеми, да, то есть теперь в районе их стало больше. На них катаются дети разных возрастов, в принципе, и по 13 лет, и по 15 лет она выдерживает. Она очень прочная», — сказала Ксения Хрипунова, участница клуба «Супер-мамочки Одинцово».

Местные чиновники могут выдохнуть — самая жесткая проверка успешно пройдена. «Мамин патруль» вполне официальная общественная организация, созданная неравнодушными родителями. Это пример эффективного взаимодействия общественников с органами власти по улучшению городской среды. Супермамочки не расслабляются ни летом, ни зимой — и детскими площадками дело не ограничивается. Они ежедневно оценивают качество кафе, торговых центров и пандусов в пешеходных переходах.

Все замечания отправляют в администрацию. Руководство предпочитает мамочек не злить и к общественницам внимательно прислушивается.

«В первую очередь, обращается внимание на их безопасность, для того чтобы деткам на них играть было безопасно, интересно, чтобы эти площадки были в шаговой доступности, рядом не проходили никакие скоростные автомобильные дороги. Не было возможности попадать на территорию посторонним, с точки зрения того, чтобы максимально обеспечить безопасность», — сказал Михаил Коротаев, заместиитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ.