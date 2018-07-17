У нас Тимати, а у вас кто? Эксперты рассказали, какие люди-«бренды» существуют в других странах

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» гости рассказали, имена каких людей из разных стран стали мировыми брендами.

Их имена мы видим везде и всюду каждый день: на значке автомобиля, бутылке с прохладительным напитком, бирке на джинсах. Когда мы слышим Форд, то в первую очередь думаем об автомобиле, а не о знаменитом изобретателе. Когда говорим Жилетт, то, скорее всего, имеем в виду бритву или пену для бритья, а не французского предпринимателя, который создал бритвенный станок замен опасному лезвию. За всеми этими названиями и торговыми марками стоят имена великих людей. Имена, которые стали нарицательными и являются визитными карточками стран, в которых жили их обладатели. Имена, которые стали брендом.

В России есть свои люди-«бренды». Например, известный всему миру автомат «Калашников» назван по фамилии его создателя, Михаила Тимофеевича Калашникова . АК применялся во время войн во Вьетнаме, Афганистане, Ираке. До сих пор знаменитый «калаш» состоит на вооружении регулярных армий более пятидесяти стран мира.

Что можно сказать о брендах в России сегодня? Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно открыла свой ресторан, а рэпер Тимати развивает сеть бургерных и свой бренд одежды. Их имена известны практически каждому, многие любят и ценят их творчество. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперты обсудили, какие люди-«бренды» популярны в других странах.

Нидхи Балачандран, лингвокультуролог и журналист из Индии, рассказала, что самым главным брендом в Индии является Ганди.

— Ганди — это все-таки отец нации. Хоть и не живой, но он всегда для нас останется живым, — с любовью отмечает собеседница.

Нидхи отметила, что в каждом городе есть район и улица Ганди. Как у нас, наверное, улица Ленина. Кроме того, в Дели находится Университет Мхатмы Ганди.

— Человек Ганди — это сам по себе бренд, — говорит Нидхи, показывая картинки и рисунки, на которых индийского политика и духовного лидера можно узнать даже по силуэту.

У жителей индии и знатоков индийской культуры Ганди ассоциируется также с тканью кади. Как известно, Ганди вел борьбу за независимость Индии путем ненасильственного сопротивления. Так, например, он призвал индийцев к бойкоту английских товаров, в том числе тканей, которые в большом количестве завозились в страну. Так появилась легкая и тонкая ткань ручной работы кади.

В конце разговора собеседница «Вечерки» добавила, что одним из главных брендов являются круглые очки политика в тонкой оправе, в которых он изображен на большинстве портретов. Многие индийцы выбирают себе такую же модель и с удовольствием носят.

«Вечерняя Москва» побеседовала также с Михаилом Мозжечковым, президентом Русского клуба в Токио. Он рассказал, что там большинство людей-«брендов» связаны с огромными международными корпорациями.

Япония — страна преемственности и традиций. Порой, семейное дело передается десятилетиями от отца к сыну. Самый яркий пример — крупнейшая в Японии корпорация «Тойота» (Toyota). Ее родоначальником является Саити Тоеда, который еще в 1924 году изобрел ткацкий станок особо модели. Сейчас, спустя почти столетие, президентом корпорации является Акио Тоеда, потомок основателя.

Другим символом Японии и японской культуры является художник-аниматор Хаяо Миядзаки . Его мультипликационные работы «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононокэ» и многие другие известны нам с детства, их любят люди по всему миру.

— Там каждый мультик — шедевр, и за все, за что он берется, оно получает успех. Он уже пытался уходить из бизнеса, потом возвращался. Это последняя серия в нашей жизни рисованных мультиков, потому что все остальные мультики, я думаю, после его ухода будут делаться исключительно на компьютере, — рассказал Михаил.

О людях-«брендах» из Бельгии рассказала Екатерина Царанок — основатель Института современного образования и исследований.

— Начнем, пожалуй, с самого главного, без чего сегодняшний эфир не состоялся бы. Это Роберт Кайо — один из основателей World Wide Web (Всемирная паутина, Интернет). Это, конечно же, наша гордость, большой бренд. Этот человек до сих пор живет, возглавляет множество социально-политических организаций, активно занимается филантропией и развивает то, что называется информационным обществом, — сказала собеседница «Вечерки».

Следующий бренд, о котором рассказала Екатерина, — это Эрнест Сольве. Очень успешный химик, имеющий огромное количество патентов, он прославился тем, что изобрел альтернативный способ получения соды из поваренной соли. Совместно с российским купцом Любимовым они организовали первый в России завод по производству соды в Перми. Он назывался «Любимов, Сольве и компания». Сейчас в честь Сольве названа бизнес школа, которую спонсировал сам изобретатель. Также с этим именем связаны многие факультеты Свободного университета Брюсселя.

Именем одного уроженца Бельгии даже назван целый астероид, рассказала Екатерина.

— Это Рене Магритт. Он сам по себе бренд, и если вы проедете по Европе, особенно обратите внимание на парфюмерные магазины. Очень много используют элементов, из которых он «создан». Это трубка, яблоко, облака…

Екатерина также рассказала о бельгийском исполнителе Жаке Бреле, изобретателе саксофона Адольфе Саксе и художнике Эрже, авторе комиксов «Приключения Тинтина». Очевидно, Бельгия богата знаковыми именами, ставшими брендом. А вот предприниматель Хайме Гомес из Мадрида смог вспомнить только одного испанца, который стал настоящим брендом.

— У нас не так много знаменитостей, у которых есть бренды. Знаете Антонио Бандероса ? У него есть парфюм. Наверное, есть и другие, но самый известный для меня и для всех это Бандерос. Конечно, такие художники, как Сальводор Дали и Пикассо очень известные, но я не знаю, есть ли у них бренды.