У нас Тимати, а у вас кто? Эксперты рассказали, какие люди-«бренды» существуют в других странах 

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» гости рассказали, имена каких людей из разных стран стали мировыми брендами.
Их имена мы видим везде и всюду каждый день: на значке автомобиля, бутылке с прохладительным напитком, бирке на джинсах. Когда мы слышим Форд, то в первую очередь думаем об автомобиле, а не о знаменитом изобретателе. Когда говорим Жилетт, то, скорее всего, имеем в виду бритву или пену для бритья, а не французского предпринимателя, который создал бритвенный станок замен опасному лезвию. За всеми этими названиями и торговыми марками стоят имена великих людей. Имена, которые стали нарицательными и являются визитными карточками стран, в которых жили их обладатели. Имена, которые стали брендом.
В России есть свои люди-«бренды». Например, известный всему миру автомат «Калашников» назван по фамилии его создателя, Михаила Тимофеевича Калашникова. АК применялся во время войн во Вьетнаме, Афганистане, Ираке. До сих пор знаменитый «калаш» состоит на вооружении регулярных армий более пятидесяти стран мира.
Еще один российский бренд — авиационное конструкторское бюро «Туполев», созданное в 1922 году авиаконструктором Андреем Николаевичем Туполевым. Самолеты, разработанные под руководством Туполева, использовались на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Что можно сказать о брендах в России сегодня? Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно открыла свой ресторан, а рэпер Тимати развивает сеть бургерных и свой бренд одежды. Их имена известны практически каждому, многие любят и ценят их творчество. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперты обсудили, какие люди-«бренды» популярны в других странах.
Нидхи Балачандран, лингвокультуролог и журналист из Индии, рассказала, что самым главным брендом в Индии является Ганди.
— Ганди — это все-таки отец нации. Хоть и не живой, но он всегда для нас останется живым, — с любовью отмечает собеседница.
Нидхи отметила, что в каждом городе есть район и улица Ганди. Как у нас, наверное, улица Ленина. Кроме того, в Дели находится Университет Мхатмы Ганди.
— Человек Ганди — это сам по себе бренд, — говорит Нидхи, показывая картинки и рисунки, на которых индийского политика и духовного лидера можно узнать даже по силуэту.
У жителей индии и знатоков индийской культуры Ганди ассоциируется также с тканью кади. Как известно, Ганди вел борьбу за независимость Индии путем ненасильственного сопротивления. Так, например, он призвал индийцев к бойкоту английских товаров, в том числе тканей, которые в большом количестве завозились в страну. Так появилась легкая и тонкая ткань ручной работы кади.
В конце разговора собеседница «Вечерки» добавила, что одним из главных брендов являются круглые очки политика в тонкой оправе, в которых он изображен на большинстве портретов. Многие индийцы выбирают себе такую же модель и с удовольствием носят.
«Вечерняя Москва» побеседовала также с Михаилом Мозжечковым, президентом Русского клуба в Токио. Он рассказал, что там большинство людей-«брендов» связаны с огромными международными корпорациями.
Япония — страна преемственности и традиций. Порой, семейное дело передается десятилетиями от отца к сыну. Самый яркий пример — крупнейшая в Японии корпорация «Тойота» (Toyota). Ее родоначальником является Саити Тоеда, который еще в 1924 году изобрел ткацкий станок особо модели. Сейчас, спустя почти столетие, президентом корпорации является Акио Тоеда, потомок основателя.
Другим символом Японии и японской культуры является художник-аниматор Хаяо Миядзаки. Его мультипликационные работы «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононокэ» и многие другие известны нам с детства, их любят люди по всему миру.
— Там каждый мультик — шедевр, и за все, за что он берется, оно получает успех. Он уже пытался уходить из бизнеса, потом возвращался. Это последняя серия в нашей жизни рисованных мультиков, потому что все остальные мультики, я думаю, после его ухода будут делаться исключительно на компьютере, — рассказал Михаил.
О людях-«брендах» из Бельгии рассказала Екатерина Царанок — основатель Института современного образования и исследований.
— Начнем, пожалуй, с самого главного, без чего сегодняшний эфир не состоялся бы. Это Роберт Кайо — один из основателей World Wide Web (Всемирная паутина, Интернет). Это, конечно же, наша гордость, большой бренд. Этот человек до сих пор живет, возглавляет множество социально-политических организаций, активно занимается филантропией и развивает то, что называется информационным обществом, — сказала собеседница «Вечерки».
Следующий бренд, о котором рассказала Екатерина, — это Эрнест Сольве. Очень успешный химик, имеющий огромное количество патентов, он прославился тем, что изобрел альтернативный способ получения соды из поваренной соли. Совместно с российским купцом Любимовым они организовали первый в России завод по производству соды в Перми. Он назывался «Любимов, Сольве и компания». Сейчас в честь Сольве названа бизнес школа, которую спонсировал сам изобретатель. Также с этим именем связаны многие факультеты Свободного университета Брюсселя.
Именем одного уроженца Бельгии даже назван целый астероид, рассказала Екатерина.
— Это Рене Магритт. Он сам по себе бренд, и если вы проедете по Европе, особенно обратите внимание на парфюмерные магазины. Очень много используют элементов, из которых он «создан». Это трубка, яблоко, облака…
Екатерина также рассказала о бельгийском исполнителе Жаке Бреле, изобретателе саксофона Адольфе Саксе и художнике Эрже, авторе комиксов «Приключения Тинтина». Очевидно, Бельгия богата знаковыми именами, ставшими брендом. А вот предприниматель Хайме Гомес из Мадрида смог вспомнить только одного испанца, который стал настоящим брендом.
— У нас не так много знаменитостей, у которых есть бренды. Знаете Антонио Бандероса? У него есть парфюм. Наверное, есть и другие, но самый известный для меня и для всех это Бандерос. Конечно, такие художники, как Сальводор Дали и Пикассо очень известные, но я не знаю, есть ли у них бренды.
— Видимо, знаменитых испанцев много, но чтобы превратить их имена в коммерцию, таких мало. Это вызывает уважение, — заметил ведущий Руслан Орехов в завершение беседы.