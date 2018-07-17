Ольга Романовская — о громком скандале с Летучей, отношениях с Меладзе и бурных спорах с мужем

Ольга Романовская стала широко известна после того, как в 20-летнем возрасте вступила в ряды солисток самой сексуальной группы отечественной эстрады «ВИА Гра».

На протяжении года она выступала с герлз-бэндом, а после покинула его, посвятив себя семье. Спустя девять лет эта эффектная брюнетка стала телеведущей шоу «Ревизорро». Правда, только на один сезон. Затем Ольга вошла в состав группы Queens, но вскоре решила покинуть и ее, выбрав сольное творчество. В общем, жизнь у Романовской бьет ключом! В разговоре с WMJ.ru эта жгучая красотка откровенно рассказала о том, как переживала уход из группы «ВИА Гра», что побудило ее покинуть «Ревизорро», а также прокомментировала громкий скандал с Еленой Летучей и не только. Подробнее читай в нашем интервью с Ольгой Романовской!

WMJ.ru: Оля, ты пела в составе «ВИА ГРЫ» год, но успела за это время стать одной из самых ярких участниц трио. После ухода ты рассказывала о непростых отношениях с продюсером Константином Меладзе

Ольга Романовская:Отношения со своим бывшим продюсером я обсуждала только в одном интервью крупному изданию. И то достаточно поверхностно, по сравнению с тем, как это делали другие участницы группы.

WMJ.ru: Скажи, как спустя годы поменялись твои взгляды на эту ситуацию?

О. Р. :Сейчас мне все кажется гораздо проще. Тогда, будучи одной из солисток «ВИА Гры», я была совсем девчонкой и каждую неприятную ситуацию воспринимала как брешь в сердце, которой не суждено срастись. Впечатлительная очень была (улыбается).

WMJ.ru: Изменились ли твои отношения с Константином Меладзе, Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой после ухода из группы?

О. Р. :Мы с Костей не общаемся. Да и с девочками тоже, в Instagram разве что (улыбается). Хотя с Верой можем пересечься на мероприятиях или съемках. Мы не подруги, но я к ней хорошо отношусь. В конце концов, своим семейным счастьем я обязана именно ей (прим. WMJ.ru: Вера Брежнева познакомила Ольгу Романовскую с Андреем Романовским , с которым она уже восемь лет в браке).

WMJ.ru: Оглядываясь назад, можешь сказать, что рада уходу из группы?

О. Р. :Формулировать «Я рада, что покинула группу» будет неправильно. Я рада, что выбрала семью. Но я чувствовала себя ужасно паршиво, покидая коллектив. Однако меня бодрил новый статус семейной женщины.

WMJ.ru: Если бы сейчас появилась возможность снова встать в ряды солисток трио, согласилась бы?

О. Р. :В группу «ВИА Гра» я бы, конечно, не вернулась. «ВИА Гра» — это уже имя нарицательное. Знаете, три юные, свободные красотки… Хотя я под это описание уже не совсем попадаю (смеется). Вот другой «герлз-бэнд» с другим портретом имеет место быть.

WMJ.ru: Давай поговорим о карьере телеведущей. Что привело тебя в шоу «Ревизорро»?

О. Р. :В «Ревизорро» я попала случайно. Понятия не имею, почему мою кандидатуру начали рассматривать, но однажды я получила приглашение пройти пробы. И прошла. Конечно, меня радовал этот успех, но, с другой стороны, я понимала, что строить людей абсолютно не мое. Но я бы себе не простила, если бы отказалась.

WMJ.ru: Сразу включилась в работу или потребовалось некоторое время для адаптации?

О. Р. :Адаптировалась я все время своей работы (улыбается). Но переломить себя так и не смогла. Постоянно были отрицательные факторы извне, и к тому же вечная разлука с семьей сводила меня с ума…

WMJ.ru: И ты ушла. Не жалеешь?

О. Р. :Не жалею, что ушла. Жалею, как ушла. На тот момент я понимала, что подвожу людей, с которыми работала и которые стали мне близки, поэтому до последнего оттягивала уход из шоу. Но однажды чаша просто переполнилась. У меня был срыв. Мы досрочно разорвали контракт с телеканалом. Только через год я набралась смелости попросить прощения у руководства.

WMJ.ru: А что насчет громкого скандала, возникшего между тобой и Еленой Летучей? Как думаешь, почему она решила так, мягко говоря, нелестно отозваться о тебе и Насте Самбурской?

О. Р. :О причинах, почему Елена это сделала, написала Настя Самбурская. А я решила публично высказаться на этот счет, потому что всему есть предел. Я не могла ответить на выпады в мой адрес во время работы в проекте, так как это была просьба людей, которых я уважаю, а потому терпела.

WMJ.ru: Ты ранее говорила, что у тебя есть компромат на Летучую. Действительно смогла бы показать его общественности?

О. Р. :Когда кто-то угрожает благополучию моему или моих близких, то я могу многое.

WMJ.ru: Похоже, ты можешь дать жесткий ответ кому угодно…

О. Р. :В детстве я была другая. Мама даже переживала, что я вырасту мямлей. Для меня не было ничего ужаснее, чем доставить кому-то дискомфорт. Помню, на Новый год я пошла за хлебом и вернулась лишь через три часа и без покупки, так как в очереди все меня, десятилетнюю малышку, отодвигали назад. А потом хлеб просто закончился (улыбается). В подростковом возрасте, когда появились первые девочки, желающие меня побить, мой характер начал меняться. Так что, несмотря на доброжелательность и мягкость, всегда давала достойный отпор. Я не была задирой. Со мной предпочитали дружить, а не ссориться. Затем, в «ВИА Гре», ко мне пришла первая мудрость. Научили, так сказать. А дальше семейная жизнь, неудачи в работе, тяжелые ситуации, предательства близких людей… Характер сам закалился. Все как у всех (улыбается).

WMJ.ru: К слову, о семейной жизни. Вы с мужем вместе одиннадцать лет, а то и больше. В чем секрет вашего брака?

О. Р. :Мы с мужем долго пытались понять друг друга. Мы не сохраняли страсть и тепло, а приобрели их вновь и с пущей силой. Отношения стали идеальными лишь спустя десять лет, и помог в этом переломный момент, после которого люди либо расстаются, либо открывают в себе второе дыхание. Наверное, не такие мы дураки, раз выбрали второй вариант (улыбается).

WMJ.ru: Как он отнесся к твоему уходу сначала из «ВИА Гры», а потом из «Ревизорро»?

О. Р. :Андрей меня во всем поддерживал. Он был сторонником ухода из группы, так как от этого зависело наше совместное будущее. И именно Андрей настоял, чтобы я шла в «Ревизорро», и поддерживал, когда я раскисала после того, как покинула шоу.

WMJ.ru: Если между вами возникают конфликтные ситуации, как приходите к компромиссу?

О. Р. :У нас споры сейчас возникают редко, но всегда очень бурно! Мы себе в эмоциях не отказываем, но когда они утихают, то оба понимаем, что он был не прав. Шучу (смеется). После выплеска лишней энергии разумное решение приходит само собой. Если не приходит сейчас, нужно подождать, не давить друг на друга и ничего не требовать. Как говорится, вода камень точит.

WMJ.ru: А чем ты занимаешься сейчас? Готовишь для поклонников какие-нибудь сюрпризы, например, выпуск новых песен?

О. Р. :Две недели назад мы с командой выпустили первый клип романтической трилогии «Птица». Это история о девушке, которой разбили сердце. В каждой последующей части ее портрет и отношение к предательству будут полярно разными. Например, в «Птице» я глубоко раненая и не нашедшая сил идти дальше без любимого. Это, кстати, похоже на меня лет десять назад. А во втором клипе, над которым мы скоро начнем работать, я сильная, но прикольная. Это похоже на меня сегодняшнюю. У меня хорошая команда, в которую я верю и, главное, чувствую, что, наконец-то, верят в меня.

WMJ.ru: Ого, жизнь бьет ключом! Как тебе удается совмещать работу и личную жизнь?

О. Р. :С мужем мы неразлучны. Он старается ездить со мной в рабочие поездки. Также мы часто летаем отдыхать с детьми (прим. WMJ.ru: у Ольги Романовской двое сыновей и дочь), и у нас есть свои маленькие семейные традиции. Вряд ли меня можно назвать лучшей матерью на земле, но дети для меня вся вселенная, и я прикладываю усилия, чтобы они всегда были окружены моей любовью и вниманием.

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Текст:Валерия Яковлева

Фото:пресс-служба

Видео:youtube.com / ELLO