Оральные ласки: 4 способа, как заставить мужчину поработать языком

Если твой партнер ну никак не хочет опускаться в зону бикини, не беда. Редакция WMJ.ru точно знает, как получить от него желаемое…

По данным центра семейного и сексуального образования Secrets, оральные ласки своим партнерам дарят приблизительно 90% женщин и только 70% мужчин. Кунилингус действительно по-прежнему воспринимается мужчинами как нечто, на что не стоит обращать должного внимания. Если мужчина не радует тебя оральными ласками, существует несколько способов для того, чтобы подтолкнуть его к этому.

Для начала, конечно же, стоит просто поговорить с партнером. Как и всегда, разговор с мужчиной о том, какие ласки ты хотела бы от него получить, нужно начинать с устойчивой по степени своей необходимости фразы: «Мне очень нравится наш секс, но он мог бы быть лучше, если бы…» Несмотря на то что мужчины не понимают намеков, говорить прямо в лоб, что ты хочешь от него оральных ласк, все же не стоит. Нужно помнить о том, что вопросы секса требуют особой деликатности, и если перегнуть палку, то самолюбие партнера может оказаться уязвлено. В любом случае, если ты скажешь, что тебя очень возбуждает, когда он целует тебя там, ни один мужчина не сможет отказаться от того, чтобы доставить своей возлюбленной максимум удовольствия.

Если ты уже завела разговор об оральных ласках, стоит также узнать, почему мужчина не спешит доставить тебе это удовольствие. Возможно, у него есть стереотипы на этот счет или он имеет какие-то ложные представления об этом виде ласк. В основном аргументы мужчины, который не намерен ласкать партнершу орально, сводятся к следующим:

— «Я же мужик!» И почему-то именно кунилингус в представлении таких мужчин является тем, что может разрушить маскулинный образ. В таком случае следует подсказать партнеру, что «настоящим мужиком» его сделает именно возможность доставить женщине удовольствие, о котором она мечтает.

— «Это негигиенично». Даже если мужчина никогда не приближался к женским половым органам, он может быть наслышан о таких вещах, как запах рыбы и прочих прелестях, которые очень резво используются в обществе, чтобы охарактеризовать причинное место. Действительно, запах интимной зоны не только может различаться у разных женщин, но еще и меняться во время всего цикла. Единственное, что должен усвоить мужчина: запах интимной зоны — это запах интимной зоны. Там не пахнет розами, но и селедкой не пахнет тоже, если женщина здорова и следит за гигиеной.

— «Я не умею». Нежелание мужчины спускаться ниже пояса может быть продиктовано его боязнью оплошать. Он наверняка не меньше тебя переживает, что тебе что-то может не понравиться, возможно, у него даже есть опыт оральных ласк, после которого партнерша выразила свое неудовлетворение его способностями. Постарайся объяснить мужчине, что ты любишь его и очень хочешь наслаждаться им целиком. В конце концов, даже если он и не мастер оральных ласк, ты можешь позиционировать кунилингус как часть прелюдии.

Для того чтобы попросить мужчину об оральных ласках, вовсе не обязательно говорить об этом прямо. Вот несколько способов, которые без лишних слов помогут партнеру понять, чего ты хочешь:

Не стоит исключать такого варианта, что мужчина не удостаивает вниманием твою интимную зону только потому, что не уверен в том, какие конкретно действия он должен совершать. Он также может быть не уверен в том, что оральные ласки тебе понравятся. Невербальные знаки, движения и жесты могут стать для него отличной подсказкой. Например, когда партнер целует твой живот, выгнись так, чтобы лобок оказался ближе к его лицу. Можно запустить руки в волосы мужчины и мягко направить его в сторону промежности. Движения бедрами в сторону мужчины тоже станут хорошим сообщением о том, что он на правильном пути и стоит продолжать.

Если говорить о своих желаниях прямо у тебя пока не получается, то ты можешь выбрать более креативный способ, чтобы донести свою мысль. Все мы любим игры, потому что они возвращают нас в детское состояние беззаботности, открытости и легкости. Предложи своему партнеру один из вариантов классических игр, но с эротическим подтекстом. Например, можно сыграть в карты на желание, правда, тогда ты должна быть уверена, что твоя тактика игры будет выигрышной. Игра в фанты тоже будет отличным вариантом для демонстрации своих потребностей: предложи партнеру написать на пяти бумажных полосках свои сексуальные желания или фантазии, то же самое должна сделать и ты; помести все бумажки в коробку, перемешай и доставай по очереди, выполняя написанное на них.

Выбирай такие позиции, в которых та часть тела, которая жаждет ласк, оказывается ближе к лицу партнера. Например, во время минета можешь развернуться к партнеру спиной, принимая позу «69», вряд ли он удержится от того, чтобы не начать ласкать тебя в ответ. Различные вариации поз также помогут партнеру сохранить комфорт, так как многие позиции для оральных ласк могут быть не слишком удобными. Подложи подушку под грудь мужчины и заодно под свои бедра, чтобы его шея не затекала во время оральных ласк.

Как и все, мужчины очень нуждаются в одобрении их действий во время секса. Похвала при этом может быть выражена не только словами и звуками, но и уточняющими высказываниями, например: «Да, вот здесь очень хорошо». Ты можешь постанывать чуть громче всякий раз, когда партнер губами или языком ласкает тебя вблизи интимной зоны, это даст ему понять, что ты жаждешь прикосновений именно там. Чем больше одобрений своего действия получит мужчина, тем чаще он будет воспроизводить именно его.

Оральный секс — это прекрасный способ разнообразить ласки, подарить друг другу чувственное удовольствие и просто стать ближе. И если любовник упирается и отказывается дарить те ласки, о которых ты мечтаешь, стоит подумать о том, что эгоистичный в сексе мужчина — это не лучший сексуальный партнер.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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