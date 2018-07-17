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Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов бросил колледж и вернулся в семью
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Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов бросил колледж и вернулся в семью 

Попкорн News 44 минуты назад
Фото: Попкорн News
Бруклин Бекхэм не выдержал испытание ни учебой, ни личной жизнью. Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов бросил обучение в престижной школе дизайна «Парсонс» в Нью-Йорке и возвращается домой к родителям. Инсайдеры сообщают, что Виктория очень рада такому решению сына.
Некоторое время назад старший сын четы Бекхэмов увлекся фотографией, выпустил альбом снимков «What I See» и поступил в модную школу «Парсонс», стоимость обучения в которой составляет порядка 23 тысяч долларов за семестр. Критики и даже поклонники Бруклина остались не в восторге от его творений и советовали парню заняться чем-нибудь другим. Видимо, негативные отзывы на его работы поумерили пыл юного Бекхэма, поэтому он собрался переехать обратно в Англию. В личной жизни у 19-летнего Бруклина тоже не все гладко — после расставания с Хлоей Морец ему так и не удалось встретить свою любовь. Похоже, теперь отпрыск звездного семейства будет строить карьеру на родине и там же искать себе будущую невесту.
попкорнnews
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