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Деми Ловато гуляет пьяная в Калифорнии
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Деми Ловато гуляет пьяная в Калифорнии 

Popcake.tv 22 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Американскую певицу Деми Ловато (Demi) в эту воскресную ночь застукали пьяной, покидающий модный клуб в Калифорнии. Девушка была в компании своих друзей, и по словам очевидцев, ее поведение оставляло желать лучшего. Напомним, что певица шесть лет назад боролась с алкогольной зависимостью. В этот период ей помог реабилитационный центр и семья. Деми даже посвятила музыкальную композицию (в переводе на русский «трезвый») нелегкому периоду в жизни.
Сейчас близкие говорят, что звезда ведет далеко нездоровый образ жизни и оборвала отношения с близкими. Ловато даже уволила своего преданного менеджера Фила Макинтайра, который работал с ней уже более лет.
Мы надеемся, что певица только один вечер провести расслабленной, все-таки молодость. ;
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