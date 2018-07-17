Деми Ловато гуляет пьяная в Калифорнии

Американскую певицу Деми Ловато (Demi) в эту воскресную ночь застукали пьяной, покидающий модный клуб в Калифорнии. Девушка была в компании своих друзей, и по словам очевидцев, ее поведение оставляло желать лучшего. Напомним, что певица шесть лет назад боролась с алкогольной зависимостью. В этот период ей помог реабилитационный центр и семья. Деми даже посвятила музыкальную композицию (в переводе на русский «трезвый») нелегкому периоду в жизни.

Сейчас близкие говорят, что звезда ведет далеко нездоровый образ жизни и оборвала отношения с близкими. Ловато даже уволила своего преданного менеджера Фила Макинтайра, который работал с ней уже более лет.

Мы надеемся, что певица только один вечер провести расслабленной, все-таки молодость. ;