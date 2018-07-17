Американка сняла фигуру в небе, похожую на Бога

Существование Бога наукой не доказано, но есть много различных свидетельств людей, которые уверяют, что встречались с ним или разговаривали. Поверить в подобное не так легко, особенно когда нет весомых доказательств. Но что, если они всё же есть? Американка, проживающая в Алабаме заметила силуэт в небе, когда случайно посмотрела наверх и была удивлена происходящим. По небу передвигалась таинственная фигура и женщина решила, что таинственный человек является Богом. Интересным фактом является то, что после появления мистической фигуры в округе произошло отключение света. Большинство людей, которые посмотрели эту запись согласны с тем, что женщине удалось запечатлеть Бога. Однако, были и те, кто посчитал феномен обычным природным явлениям и считают, что не стоит делать из этого сенсацию.