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Завод по производству детского питания планируют открыть в Хакасии
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Завод по производству детского питания планируют открыть в Хакасии 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Производитель молочной продукции «Саянмолоко» планируют реализовать на территории Хакасии новый инвестиционный проект, сообщает пресс-служба правительства республики.
Начать строительство цеха по производству смесей для детского питания планируется уже в этом году, а запустить производство к концу 2019 года. В новый цех будет трудоустроено 20 человек. Производительность цеха составит 1500 тонн в год, с возможностью увеличения до 3000 т/год.
«На сегодняшний день в России круг производителей сухих молочных смесей весьма ограничен. Более того, 90% производителей являются иностранными компаниями, локализовавшими свои производства в нашей стране. Цех, который мы построим, не будет зависеть от поставок сырья из-за рубежа, мы будем производить питание из местного сырья, что в свою очередь обеспечит ценовую доступность детских сухих смесей для жителей Хакасии и юга Красноярского края», — приведены в сообщении слова представителя компании.
Группа «Саянмолоко» работает на рынках Красноярского края, Хакасии и соседних регионов Сибири. Предприятие производит молоко, масло, сметану, творог и йогурты под брендом «Семенишна», а также 16 видов сыров, в частности «Российский», «Голландский», «Мраморный» и «Адыгейский молочный». По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициар — предприниматель Валерий Левицкий.
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