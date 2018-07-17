Завод по производству детского питания планируют открыть в Хакасии

Производитель молочной продукции «Саянмолоко» планируют реализовать на территории Хакасии новый инвестиционный проект, сообщает пресс-служба правительства республики.

Начать строительство цеха по производству смесей для детского питания планируется уже в этом году, а запустить производство к концу 2019 года. В новый цех будет трудоустроено 20 человек. Производительность цеха составит 1500 тонн в год, с возможностью увеличения до 3000 т/год.

«На сегодняшний день в России круг производителей сухих молочных смесей весьма ограничен. Более того, 90% производителей являются иностранными компаниями, локализовавшими свои производства в нашей стране. Цех, который мы построим, не будет зависеть от поставок сырья из-за рубежа, мы будем производить питание из местного сырья, что в свою очередь обеспечит ценовую доступность детских сухих смесей для жителей Хакасии и юга Красноярского края», — приведены в сообщении слова представителя компании.

Группа «Саянмолоко» работает на рынках Красноярского края, Хакасии и соседних регионов Сибири. Предприятие производит молоко, масло, сметану, творог и йогурты под брендом «Семенишна», а также 16 видов сыров, в частности «Российский», «Голландский», «Мраморный» и «Адыгейский молочный». По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициар — предприниматель Валерий Левицкий.