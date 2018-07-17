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Очень милое видео, как играют маленькие слонята — 90 миллионов просмотров
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Очень милое видео, как играют маленькие слонята — 90 миллионов просмотров 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Дети — они и у слонов дети. Забавные слонята, которые бегают, резвятся, играют с другими животными и даже людьми, обязательно поднимут вам настроение
Слоны — одни из крупнейших и тяжелейших животных на планете. На суше с ними никто размером не сравнится. Но выделяются они не только этим.
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Ученые считают, что у слонов есть самосознание — они опознают себя в зеркальном отражении. Таким могут похвастаться не все виды животных. В частности, считается, что самосознание есть у некоторых обезьян и дельфинов.
Слонята как и взрослые слоны любят играть с людьми. Не осознавая своих размеров и веса, они кувыркаются вместе с ними и активно контактируют.
Общаются слоны хоботами, поглаживая или обхватывая. Особенно важен этот контакт в общении слонихи и слоненка. Мать всегда трогает своего детеныша при движении и не прерывает контакт ни в коем случае.
На видео можно увидеть, как родители всегда вместе со своими детенышами и внимательно за ними смотрят. Еще интересно, что то, как слоненок касается матери, говорит о его потребностях и желаниях. Это своеобразный язык общения для них.
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Слонята активно покоряют сердца пользователей сети и видео с ними уже набрало почти 100 миллионов просмотров, что еще не предел.
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