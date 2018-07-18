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В Омске из горящего дома эвакуировали восемь людей
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В Омске из горящего дома эвакуировали восемь людей 

АиФ-Омск 49 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 17 июля, в 20:22 в ГУ МЧС России по Омской области позвонили очевидцы и рассказали о пожаре в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома, расположенного в Кировском округе.
10 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС. Ещё восемь жильцов, среди которых были два ребёнка, были спасены пожарными по маршевым лестницам.
Пожар удалось потушить только к 21:21. Огонь повредил внутреннюю отделку одной из комнат, мебель и вещи. Также оказались закопчены стены во всей квартире.
«Условием развития пожара явилось отсутствие первичных средств пожаротушения», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Предварительная причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. Пожар тушили 4 автомобиля и 13 спасателей. По очереди работали 2 звена газодымозащитной службы.
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