В Омске из горящего дома эвакуировали восемь людей

Вчера, 17 июля, в 20:22 в ГУ МЧС России по Омской области позвонили очевидцы и рассказали о пожаре в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома, расположенного в Кировском округе.

10 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС. Ещё восемь жильцов, среди которых были два ребёнка, были спасены пожарными по маршевым лестницам.

Пожар удалось потушить только к 21:21. Огонь повредил внутреннюю отделку одной из комнат, мебель и вещи. Также оказались закопчены стены во всей квартире.

«Условием развития пожара явилось отсутствие первичных средств пожаротушения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. Пожар тушили 4 автомобиля и 13 спасателей. По очереди работали 2 звена газодымозащитной службы.