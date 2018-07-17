Ещё
В Омске на Почтовой горел памятник деревянного зодчества
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске на Почтовой горел памятник деревянного зодчества 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Предполагается, что внутри дома жили бомжи, которые и устроили пожар. Сегодня утром, 17 июля, в центре Омска загорелся памятник архитектуры. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
Деревянный одноэтажный дом располагается на ул. Почтовая, 27. Проезжающие мимо девушки на такси увидели возгорание и решили проверить, нет ли никого внутри дома.
Напомним, дом является памятников деревянного зодчества и охраняется государством. Предыдущий пожар, произошедший из-за неаккуратного обращения с огнем, случился в сентябре прошлого года. Здание тогда и сейчас нуждалось в реставрации.
Омск Здесь: последние новости
В омских магазинах продавали мясо с сальмонеллами и листериями Сила жить дальше: истории людей, чьи жизни изменило обрушение омской казармы Омский "Авангард" решил обновить бренд
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки2
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать17
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение