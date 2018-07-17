В Омске на Почтовой горел памятник деревянного зодчества

Предполагается, что внутри дома жили бомжи, которые и устроили пожар. Сегодня утром, 17 июля, в центре Омска загорелся памятник архитектуры. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

Деревянный одноэтажный дом располагается на ул. Почтовая, 27. Проезжающие мимо девушки на такси увидели возгорание и решили проверить, нет ли никого внутри дома.

Напомним, дом является памятников деревянного зодчества и охраняется государством. Предыдущий пожар, произошедший из-за неаккуратного обращения с огнем, случился в сентябре прошлого года. Здание тогда и сейчас нуждалось в реставрации.