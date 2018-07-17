Марчел Рошка получил Гран-при конкурса «Славянского базара в Витебске»

Под великолепную игру фортепианного трио на экранах Летнего амфитеатра мелькали кадры фестивального города и событий, которые разворачивались в дни форума. Эта слегка грустная ностальгическая нота прослеживалась на протяжении всей музыкальной программы, даря каждому присутствующему упоительное чувство причастности к фестивалю.

Но главным событием программы стала церемония награждения победителей XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018». Гран-при и «Золотую лиру» завоевал румын Марчел Рошка, передает БЕЛТА.

Как уже сообщал «СОЮЗ», участники из Румынии и Казахстана по итогам двух дней финала получили равное количество баллов — 156. Судьба Гран-при зависела от председателя международного жюри, народного артиста России Александра Морозова , который в итоге отдал свой голос (а вместе с ним специальную награду «Золотая Лира» и $20 тыс. денежного приза) Марчелу Рошке.

Примечательно, что 28-летний победитель по специальности дирижер. Он является основателем коллектива «Джаз-Композишн-энд-Лайт-Мьюзик». «В моей творческой жизни уже есть много наград, но эта на сегодняшний день занимает первое место», — признался счастливый победитель.

Лауреатом первой премии (и обладателем денежного приза в $15 тысяч) в итоге стал казахстанец Амре. Украинка Мила Нитич, отставшая от лидеров всего на 2 балла, удостоена второй премии и $10 тысяч. Третью премию (и $5 тысяч) поделили белорус Евгений Курчич и Сильвия из Польши, набравшие 151 балл.

Обладателями специальной премии Парламентского собрания Союза Беларуси и России стали Евгений Курчич и Анастасия Карабешкина. И эта же талантливая россиянка удостоилась спецприза президента Беларуси «Славянская надежда», который ей вручил заместитель премьер-министра Беларуси, председатель оргкомитета фестиваля Василий Жарко. Отмечена и яркая кубинская исполнительница Ребека Эмбиль, которая удостоена специальной премии имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство».

Искренне радовался очередной теплой встрече со зрителями Александр Морозов. «Самое главное счастье для композитора знать, что его песни любит и поет народ. И здесь перед вами стоит самый счастливый человек на свете», — подчеркнул артист, предложив угадать несколько композиций. Вика Цыганова исполнила один из своих главных хитов «Приходите в мой дом». «Надо чаще встречаться, я соскучилась. Многое за последние годы поменялось, но неизменным остается „Славянский базар“ и любовь его зрителей», — призналась певица.

Фееричной точкой концерта стало выступление Кубанского казачьего хора, артисты которого высекали искры в прямом (саблями в танце) и переносном (у зрителей от захвативших эмоций) смыслах. И вот последнее из последних трогательных прощаний со зрителями завершено. Летняя сказка XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» окончена, хотя ее отголоски в ближайшие дни еще будут слышны несколькими концертами в Летнем амфитеатре.